Adra

Presentación del programa. IDEAL

Arranca la nueva edición de la Escuela de Familia de Adra con 'Inteligencia Emocional en la Familia'

Serán un total de 13 charlas a través de YouTube que abordarán durante todo el año temas clave para la educación, la convivencia y el bienestar familiar

J. C.

Adra

Sábado, 14 de febrero 2026, 10:16

La nueva edición de la Escuela de Familia de Adra ha dado comienzo en su versión 'online', a través del perfil oficial 'Escuela de Familia ... Adra' en YouTube. Esta iniciativa, consolidada en el municipio, ha arrancado con 'Inteligencia Emocional en la Familia', de la mano de la psicóloga Elisabet Ruiz, que estará disponible para su visualización durante toda esta semana.

