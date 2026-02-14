Arranca la nueva edición de la Escuela de Familia de Adra con 'Inteligencia Emocional en la Familia'

La nueva edición de la Escuela de Familia de Adra ha dado comienzo en su versión 'online', a través del perfil oficial 'Escuela de Familia ... Adra' en YouTube. Esta iniciativa, consolidada en el municipio, ha arrancado con 'Inteligencia Emocional en la Familia', de la mano de la psicóloga Elisabet Ruiz, que estará disponible para su visualización durante toda esta semana.

Serán un total de 13 charlas online que abordarán durante todo el año temas clave para la educación, la convivencia y el bienestar familiar, permitiendo a las familias acceder a contenidos de interés de forma flexible y adaptada a sus necesidades.

Asimismo, cabe recordar que la Escuela de Familia tiene como principal objetivo promover habilidades educativas y herramientas prácticas dirigidas a madres, padres y cuidadores, que les permitan afrontar los principales retos de la crianza en la actualidad.

En esta nueva edición, las charlas dejan de ser presenciales, facilitando el acceso a la información de forma cómoda, flexible y gratuita. El programa abordará de manera transversal cuestiones clave para el entorno familiar, como la inteligencia emocional, la gestión de las rabietas, la adolescencia, el uso responsable de las tecnologías, la salud mental, las adicciones, la diversidad, la igualdad, la prevención de la violencia de género, así como aspectos relacionados con el desarrollo educativo y las necesidades específicas como el TDAH, el autismo o la dislexia.

Esta edición cuenta, un año más, con la intervención de las concejalías de Servicios Sociales, Salud, Juventud y Seguridad Ciudadana, así como con la colaboración del Centro VUELA - Guadalinfo CAPI La Alquería, FEAFES El Timón, Axdial, DaliARCO, Asociación Siempre Valientes, Ciudades Drogas, Elisabet Ruiz con el gabinete de Creciendo en Familia, además de distintos agentes sociales y profesionales que dotan a la Escuela de Familia de la información y la profesionalidad que requiere.

Calendario Escuela de Familia 2026

Del 9 al 15 de febrero: Inteligencia emocional en la familia; del 23 al 27 de febrero: Las rabietas; del 9 al 15 de marzo: La pareja y la mujer (Día Internacional de la Mujer); del 6 al 12 de abril: TDHA y autismo (Día Mundial del Autismo); del 11 al 17 de mayo: El uso de las tecnologías en familia (Día Internacional de Internet); del 25 al 31 de mayo: Adicciones (Día Mundial Sin Tabaco); del 15 al 21 de junio: LGTBI (Día Internacional del LGTBI); del 20 al 26 de julio: El cuidado de los nietos (Día Mundial de los Abuelos); el 14 al 20 de septiembre: Movilidad y salud (Semana Europea de la Movilidad); del 5 al 11 de octubre: Dislexia (Día Mundial de la Dislexia); del 12 al 18 de octubre: Salud mental (Día Mundial de la Salud Mental); del 9 al 15 de noviembre: La adolescencia (Día Universal de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia), y del 23 al 29 de noviembre: Contra la violencia de género (Día Mundial contra la Violencia de Género).