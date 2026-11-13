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Aumentan un 50% las actuaciones de Protección Civil en Adra

El municipio se encuentra inmerso en la actualización del Plan Territorial de Emergencias Local antes de pasar por el pleno de la Corporación municipal

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Un momento de la reunión de la junta de local de Protección Civil en Adra.

Marcos Tárraga

Almería

El Ayuntamiento de Adra ha celebrado la junta local de Protección Civil, presidida por el alcalde, Manuel Cortés, y el concejal de Movilidad y Seguridad, ... José Crespo, junto al representante del Servicio Local de Protección Civil, Santos Martínez, en la que se ha realizado un balance de las actuaciones desarrolladas por este cuerpo durante los primeros diez meses del año con un incremento del 50% en el número de intervenciones y asistencias.

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