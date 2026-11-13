Aumentan un 50% las actuaciones de Protección Civil en Adra

El Ayuntamiento de Adra ha celebrado la junta local de Protección Civil, presidida por el alcalde, Manuel Cortés, y el concejal de Movilidad y Seguridad, ... José Crespo, junto al representante del Servicio Local de Protección Civil, Santos Martínez, en la que se ha realizado un balance de las actuaciones desarrolladas por este cuerpo durante los primeros diez meses del año con un incremento del 50% en el número de intervenciones y asistencias.

En el encuentro se ha abordado también la actualización del Plan Territorial de Emergencias Local del municipio, «una herramienta clave para la organización y coordinación en situaciones de emergencia», según ha informado el Ayuntamiento en una nota en la que el primer edil ha puesto en valor el fortalecimiento de Protección Civil.

Cortés ha subrayado, en este sentido, que «el incremento de efectivos nos permite ampliar la capacidad de respuesta, mejorar la atención ante situaciones de emergencia y ofrecer un servicio más eficaz y cercano a los abderitanos y abderitanas». Asimismo, ha defendido que el aumento de las actuaciones registrado «refleja la mayor capacidad operativa del servicio y el compromiso municipal con la seguridad y la protección de los vecinos y vecinas».

Plan de emergencias

En cuanto a la actualización del Plan de Emergencias Municipal, un documento fundamental para la prevención, coordinación y respuesta ante posibles situaciones de riesgo o emergencia en el municipio, se ha analizado el estado de revisión y se han planteado distintas modificaciones con el objetivo de adaptarlo a la normativa actual y a la evolución que ha experimentado la localidad durante los últimos años.

La actualización, tal y como ha informado el Ayuntamiento en la nota, incorpora las nuevas infraestructuras existentes y contempla el crecimiento y expansión del término municipal, «adecuando los protocolos de actuación y los recursos disponibles a la realidad actual».

El objetivo no es otro que «culminar la revisión del documento para elevarlo a sesión ordinaria del pleno de la Corporación municipal para su posterior homologación por la Comisión de Protección Civil de Andalucía».

Durante la reunión, también se ha procedido a la renovación de cargos de la junta local de Protección Civil y se ha dado la bienvenida a los nuevos miembros que se incorporan a este órgano de coordinación.

Con esta reunión, a la que han asistido la inspectora jefa de la Policía Local y miembros de Bomberos del Poniente, Protección Civil de la Subdelegación de Gobierno, técnicos municipales de Servicios Sociales, Obras Públicas y Servicios y la jefa de prensa del Ayuntamiento de Adra, el municipio «continúa avanzando en el fortalecimiento de los servicios de emergencia, la mejora de la coordinación entre los distintos efectivos y la actualización de los instrumentos municipales de prevención y seguridad, con el objetivo de garantizar una respuesta cada vez más eficaz ante cualquier eventualidad».