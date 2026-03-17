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El alcalde de Adra, Manuel Cortés, visita las obras de este complejo deportivo en el municipio. IDEAL

Avanzan a buen ritmo las obras del Complejo Deportivo 'Miramar' de Adra

Los trabajos permiten seguir desarrollando la zona norte del complejo y encaran la finalización de los vestuarios del pabellón cubierto

J. Cortés

Adra

Martes, 17 de marzo 2026, 21:45

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El alcalde de Adra, Manuel Cortés, ha visitado nuevamente las obras que se están ejecutando en el Complejo Deportivo 'Miramar', donde continúan desarrollándose los trabajos ... correspondientes a la primera fase del proyecto de renovación y ampliación de esta infraestructura deportiva municipal. Durante la visita, el primer edil, acompañado por miembros del equipo de Gobierno, ha podido comprobar el avance de las actuaciones tanto en la zona norte del complejo como en el interior del pabellón cubierto.

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Avanzan a buen ritmo las obras del Complejo Deportivo &#039;Miramar&#039; de Adra