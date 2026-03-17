Avanzan a buen ritmo las obras del Complejo Deportivo 'Miramar' de Adra

El alcalde de Adra, Manuel Cortés, ha visitado nuevamente las obras que se están ejecutando en el Complejo Deportivo 'Miramar', donde continúan desarrollándose los trabajos ... correspondientes a la primera fase del proyecto de renovación y ampliación de esta infraestructura deportiva municipal. Durante la visita, el primer edil, acompañado por miembros del equipo de Gobierno, ha podido comprobar el avance de las actuaciones tanto en la zona norte del complejo como en el interior del pabellón cubierto.

Como ha explicado Cortés, se trata de «una importante actuación que estamos llevando a cabo para modernizar y ampliar una de las instalaciones deportivas más emblemáticas de nuestra ciudad». Los trabajos «siguen avanzando a buen ritmo, especialmente en la zona norte del complejo», ha asegurado, a la par que ha indicado que «entre otras actuaciones, se están preparando los trabajos para la instalación del cerramiento del recinto y se continúa planificando la futura construcción del quiosco y los vestuarios de esta zona norte». En paralelo, en el pabellón cubierto «estamos ya en una fase muy avanzada de los trabajos en los vestuarios», ha añadido.

En definitiva, «seguimos dando pasos firmes para que el Complejo Deportivo 'Miramar' se convierta en una instalación más moderna, accesible y funcional, pensada para mejorar la práctica deportiva y para seguir apoyando a nuestros clubes y deportistas», ha insistido el alcalde, dejando latente, una vez más, lo importante que es el fomento del deporte «entre jóvenes y mayores» para el equipo de Gobierno de Manuel Cortés, que tiene como hoja de ruta ofrecer a los abderitanos y abderitanas lugares donde practicarlo en las mejores condiciones.

Trabajos

Uno de los trabajos más avanzamos son los que se están realizando en las escaleras, los muros de las jardineras y las paredes cercanas a la futura puerta de acceso desde la calle Mar de Labrador, que se encuentran prácticamente finalizados.

En la zona curva donde se ubicarán el quiosco y los vestuarios de la zona norte ya se ha completado el segundo tramo de varios muros, que actualmente alcanzan una altura aproximada de 7,5 metros. Continuará su construcción hasta la altura final, que será de unos 11,5 metros. Una vez realizado, se podrá rellenar con tierra la parte trasera de los muros ya construidos, lo que permitirá completar su altura.

El inicio de los trabajos para construir la base del quiosco y los vestuarios de la zona norte dependerá de que se termine previamente ese relleno de tierras. En esta fase también se instalarán las redes de saneamiento y de recogida de aguas de lluvia que darán servicio a estas edificaciones.

Por otro lado, se están llevando a cabo los trabajos previos para preparar la base donde se construirán los muros que servirán de apoyo a la valla de cerramiento del recinto. Estos trabajos se realizan en la zona oeste, junto al invernadero, y en la zona este, junto a la medianera de la vivienda y al acceso actual de la obra en la zona norte.

Actuaciones de esta primera fase

Cabe recordar que esta primera fase del proyecto contempla, en la zona norte, la incorporación de nuevos equipamientos, la construcción de un quiosco con terraza, aseos y vestuarios, un nuevo campo de fútbol 7 con grada, así como dos nuevas pistas de pádel, una de ellas cubierta. En la zona sur, se está llevando a cabo la rehabilitación de instalaciones existentes, con la reforma de aseos y vestuarios vinculados al pabellón cubierto, además de la sustitución de la iluminación de la pista cubierta, del pavimento de la pista polivalente descubierta y de su sistema de iluminación.

Asimismo, se está desarrollando la sustitución del muro norte que rodea el campo de fútbol 11, la demolición de las casetas de la instalación de gas propano en desuso, la retirada de las placas fotovoltaicas existentes, la instalación de una nueva marquesina con placas fotovoltaicas y la mejora de la accesibilidad a las gradas del campo de fútbol 11. Este proyecto, además de los fondos municipales, cuenta con el apoyo en materia de financiación de la Diputación Provincial de Almería, para el que se está invirtiendo un importe cercano al millón y medio de euros.