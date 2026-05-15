Ayuda a Domicilio de Adra rinde homenaje a sus profesionales en una jornada de convivencia en La Alcoholera

El emblemático edificio de La Alcoholera se ha convertido una vez más en el escenario de la gratitud y el reconocimiento social en Adra. El ... Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) de la ciudad ha celebrado su ya tradicional merienda homenaje, una cita que consigue reunir cada año a profesionales, responsables técnicos y representantes institucionales bajo un mismo techo. Este encuentro no es solo una celebración festiva, sino que se ha consolidado como una emotiva jornada de convivencia destinada a poner en valor el compromiso inquebrantable de quienes dedican su jornada diaria al cuidado, acompañamiento y bienestar de las personas mayores y dependientes del municipio abderitano.

El acto ha contado con la presencia destacada del alcalde de Adra, Manuel Cortés, quien ha querido acompañar a los asistentes en este momento tan especial. Junto a él han estado presentes Marián Cruz, jefa de Servicio de Clece y sus filiales, así como diversos responsables de la organización operativa en la localidad. Durante su intervención, el primer edil ha subrayado que la labor que desempeña este colectivo es «fundamental» para la estructura social de la ciudad, ya que no solo atienden las necesidades físicas de los usuarios, sino que se convierten en un apoyo emocional indispensable para cientos de familias que confían en su profesionalidad y cariño.

Uno de los momentos más significativos de la tarde ha sido la entrega de reconocimientos públicos, un gesto que ha servido para visibilizar el relevo generacional y la experiencia acumulada dentro del servicio. La organización ha distinguido tanto a los trabajadores y trabajadoras que han alcanzado recientemente su jubilación, tras años de entrega absoluta a los demás, como a los empleados más jóvenes que se incorporan con energía y vocación a esta compleja tarea. Este homenaje cruzado ha permitido subrayar que, más allá de las edades, lo que define al Servicio de Ayuda a Domicilio de Adra es una identidad común basada en la empatía y la responsabilidad hacia el sector más vulnerable de la población.

Esta convivencia, que se ha ganado un lugar privilegiado dentro de la programación anual dedicada a las personas mayores, refleja la excelente salud de la que goza el servicio en la actualidad. Lo que comenzó como una prestación necesaria se ha transformado en un sistema robusto que continúa creciendo de forma imparable en la ciudad milenaria. Según los últimos datos ofrecidos durante el encuentro, el SAD de Adra atiende en estos momentos a cerca de 900 usuarios, una cifra que demuestra la importancia de la Ley de Dependencia y la gestión local en el mantenimiento de la calidad de vida de los ciudadanos en sus propios hogares.

Para sostener este volumen de atención, el municipio cuenta con una plantilla que ya supera los 240 profesionales, hombres y mujeres que conforman el corazón de un servicio que opera los 365 días del año. Las autoridades presentes coincidieron en señalar que la infraestructura técnica y humana desplegada en Adra es un referente provincial, no solo por el número de beneficiarios, sino por la capacidad de humanizar la asistencia. La merienda en La Alcoholera sirve, precisamente, para que estos trabajadores puedan compartir experiencias fuera del entorno laboral habitual, estrechando lazos y reforzando el espíritu de equipo que requiere un trabajo de tan alta carga emocional.

Finalmente, la jornada ha concluido en un ambiente festivo y distendido, dejando patente que la colaboración entre el Ayuntamiento de Adra y la empresa concesionaria sigue dando frutos positivos para la comunidad. El alcalde Manuel Cortés ha reiterado su compromiso de seguir apostando por la ampliación y mejora de los recursos destinados a la Tercera Edad, asegurando que el reconocimiento a los trabajadores es también una forma de garantizar la excelencia en el trato a los mayores. Con la clausura de este evento, Adra reafirma su vocación de ciudad cuidadora, donde el respeto a la experiencia de los mayores y el agradecimiento a sus cuidadores caminan siempre de la mano