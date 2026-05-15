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Ayuda a Domicilio de Adra rinde homenaje a sus profesionales en una jornada de convivencia en La Alcoholera

El alcalde, Manuel Cortés, destaca la labor «fundamental» de los más de 240 trabajadores que cuidan diariamente de cerca de 900 usuarios en una cita que ya es referente en el municipio

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Foto de famiila.
Foto de famiila. (R. I.)

Marcos Tárraga

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El emblemático edificio de La Alcoholera se ha convertido una vez más en el escenario de la gratitud y el reconocimiento social en Adra. El ... Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) de la ciudad ha celebrado su ya tradicional merienda homenaje, una cita que consigue reunir cada año a profesionales, responsables técnicos y representantes institucionales bajo un mismo techo. Este encuentro no es solo una celebración festiva, sino que se ha consolidado como una emotiva jornada de convivencia destinada a poner en valor el compromiso inquebrantable de quienes dedican su jornada diaria al cuidado, acompañamiento y bienestar de las personas mayores y dependientes del municipio abderitano.

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Ayuda a Domicilio de Adra rinde homenaje a sus profesionales en una jornada de convivencia en La Alcoholera

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