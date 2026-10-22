El Ayuntamiento de Adra destina 200.000 euros a la mejora del asfalto en una decena de calles

El Ayuntamiento de Adra continúa desarrollando nuevas actuaciones de mantenimiento y mejora del firme en diferentes calles del municipio, con una inversión total de alrededor ... de 200.000 euros. Estos trabajos tienen como objetivo eliminar baches, reparar las zonas deterioradas del asfalto y garantizar una circulación más cómoda y segura para los usuarios de la vía pública, ha explicado este jueves el Consistorio en un comunicado.

Durante los próximos días, las actuaciones se llevarán a cabo en Cuesta del Faro, avenida Fundición, Mar Tirreno, Mar Jónico, Bonifaz, Celia Viñas, Séneca, Salvador Rueda, Hernán Cortés y Magallanes. Estas intervenciones permitirán mejorar el estado de las calzadas y dar respuesta a las necesidades de conservación de la red viaria municipal.

Con motivo de la ejecución de estos trabajos, podrán producirse alteraciones puntuales del tráfico en las calles afectadas. Estas intervenciones tienen como objetivo el mantenimiento y la mejora de las infraestructuras y los espacios públicos, con el fin de favorecer la seguridad vial y el bienestar de todos los vecinos y vecinas de la ciudad milenaria.