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El Ayuntamiento de Adra destina 200.000 euros a la mejora del asfalto en una decena de calles

Nueva inversión en el municipio del Poniente para reasfaltar diez vías de Adra y garantizar así la seguridad vial

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El alcalde de Adra, en una visita a la zona que se va a asfaltar.

R. I.

Almería

El Ayuntamiento de Adra continúa desarrollando nuevas actuaciones de mantenimiento y mejora del firme en diferentes calles del municipio, con una inversión total de alrededor ... de 200.000 euros. Estos trabajos tienen como objetivo eliminar baches, reparar las zonas deterioradas del asfalto y garantizar una circulación más cómoda y segura para los usuarios de la vía pública, ha explicado este jueves el Consistorio en un comunicado.

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