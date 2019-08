El Ayuntamiento de Adra inicia los trámites para que se pueda construir un hotel en el Puerto Pide a la Agencia Pública de Puertos de Andalucía que estudie la posibilidad de reservar una parcela para uso hotelero MARÍA TORRES Adra Jueves, 22 agosto 2019, 12:18

El Puerto de Adra podría albergar un hotel, si se prosperan las intenciones del Ayuntamiento. El equipo de gobierno que preside Manuel Cortés, alcalde de la localidad, ha trasladado a pleno su voluntad de pedir a la Junta de Andalucía que reserve una parcela para uso hotelero en el recinto portuario. La moción, planteada con carácter de urgencia, ha sido aprobada por unanimidad.

El objetivo del Ayuntamiento es que la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, dependiente de la Consejería de Fomento, estudie la posibilidad real de que se pueda construir un hotel en el Puerto de Adra. Según se expone en el texto, la medida aportaría «nuevas alternativas de alojamiento» en un municipio que carece de plazas hoteleras y sería una «palanca de despegue» para el aprovechamiento integral del puerto abderitano. A través de esta moción de urgencia, el Ayuntamiento pide a la Junta que inicie los trámites para permitir la construcción de un hotel en el Puerto de Adra y, además, pide al Gobierno de España el apoyo necesario para autorizarlo.

Punto de urgencia

Inmerso en la actualidad en un proceso de remodelación, «es el momento de solicitarlo». «Actualmente se está revisando el Plan Especial de Puertos», matizó al respecto José Crespo, portavoz del equipo de gobierno. «Tras la visita de la consejera Carmen Crespo y del director de Puertos, se nos indicó que era conveniente realizar el trámite a la mayor brevedad para acelerarlo al máximo», añadió para justificar la urgencia en pleno. La propuesta manifiesta, además, la «clara disposición» del Ayuntamiento por impulsar el turismo como un motor económico más. «Es sólo una petición», puntualizó.

Con una inversión que supera los cuatro millones de euros, Puertos tiene previsto ejecutar en los próximos meses varios proyectos. El primero es la instalación de una pasarela en la lonja del Puerto de Adra para que se pueda visitar la subasta de pescado. Las obras ya están en marcha. Además, se construirá un edificio de usos múltiples en el puerto deportivo para ofrecer mejores servicios a la embarcaciones y, por último, se levantará una pasarela de paseo junto al espigón de levante. Si se cumplen las previsiones, la lonja se podrá visitar a final de año y el resto de las actuaciones previstas estarán finalizadas el próximo verano, tal y como se ha puesto de manifiesto esta misma semana con la visita de la consejera de Agricultura y Pesca al recinto portuario.

Debate plenario

A pesar de la unanimidad del acuerdo plenario, la moción de urgencia no estuvo exenta de debate. La oposición desconocía esta iniciativa con anterioridad a la sesión plenaria y manifestó públicamente su malestar por ello. El Grupo Municipal Socialista, que reconoció que en caso de conseguirse se trataría de «una gran noticia», exigió al equipo de gobierno abrir el futuro desarrollo del puerto «a la participación y al consenso» con el resto de los grupos políticos. «Es la zona con más potencial de Adra (...) y debería repercutir en todos», dijo Teresa Piqueras, portavoz socialista, que apuntó también la posibilidad de abarcar otros usos en el recinto portuario, no sólo el hotelero. «Nos parece una falta de respeto no tener información al respecto», aseveró. Piqueras acusó al alcalde de «querer ponerse una medalla de urgencia».

Por su parte, Esther Gómez, edil de Plataforma por Adra, tildó de «necesidad imperiosa» la construcción de un hotel en Adra, pero pidió hacer «partícipe» al resto de la corporación. En este punto intervino también Pedro Peña, concejal de Cs y miembro del equipo de gobierno, para lamentar las «quejas» de la oposición ante una propuesta «en positivo». «No es cuestión de medallas sino de necesidad», aclaró.

Por su parte, primer edil zanjó el debate apuntando que la moción «se ha pensado esta misma mañana», «que no es conflictiva» y que no debería llevar a debate. «Falta de respeto es que venga un delegado en época electoral y que no se avise al alcalde», dijo en alusión a las críticas de la portavoz socialista. Finalmente, Cortés puso fin a un «debate absurdo». Aceptó las peticiones de la oposición y se formalizó una moción conjunta que salió adeltante por unanimidad.