El Ayuntamiento de Adra pone a punto los colegios para la vuelta a las aulas

Entre los trabajos realizados, destacan los ejecutados en el CEIP Mare Nostrum, con la limpieza de pozos en el patio de recreo

M. T.

Adra

Jueves, 4 de septiembre 2025, 22:50

El Ayuntamiento de Adra está llevando a cabo trabajos de mantenimiento y mejora en todos los colegios del municipio para que las instalaciones estén en las mejores condiciones de cara al inicio del curso escolar. El alcalde, Manuel Cortés, acompañado de los concejales de Educación y Hacienda, Pedro Peña y Alicia Heras, ha visitado algunos de los trabajos realizados. El primer edil destacó que «Los colegios son lugares donde los niños aprenden, crecen y desarrollan sus valores. Por eso es fundamental que estén en las mejores condiciones». Asimismo, aseguró que «cada mejora que hacemos en los centros educativos es una inversión en el futuro de nuestros niños y niñas y, por ende, en el bienestar de nuestra ciudad».

Entre los trabajos realizados, destacan los ejecutados en el CEIP Mare Nostrum, con la limpieza de pozos en el patio y en la entrada por la calle Estero, la construcción de nuevos imbornales y pozos, y la creación de un nuevo acceso al colegio desde el Bulevar de Poniente mediante una escalinata con barandilla y se ha hormigonado la zona del patio junto a los aparcamientos de la Piscina Municipal. También se ha construido una puerta de acceso al baño desde un aula que se ha adaptado a TEA, con lo que este centro contará desde este curso escolar con dos aulas específicas. En el CEIP San Nicolás se han adecuado espacios para un módulo de cocina en el edificio infantil, la biblioteca de la planta baja y pequeños almacenes para guardar material deportivo y recursos escolares en diferentes zonas del colegio. El Ayuntamiento continúa trabajando para que todos los centros educativos estén listos y seguros para recibir a los alumnos en el inicio del nuevo curso escolar.

