Ayuntamiento y comerciantes de Adra sellan un convenio para fortalecer el Centro Comercial Abierto

El Ayuntamiento de Adra ha firmado un convenio de colaboración con la Asociación de Comerciantes, Empresarios y Centro Comercial Abierto de Adra con el objetivo ... de continuar apoyando, impulsando y fomentando las compras en el comercio tradicional del municipio. El acuerdo, que tendrá una vigencia de dos años, ha sido firmado por el alcalde, Manuel Cortés, y la presidenta de la Asociación, Matilde Gómez. En el acto han estado presentes, además, los concejales de Comercio y Hacienda, Juan Antonio Fernández y Alicia Heras, así como miembros de esta asociación local.

Durante la firma, el primer edil ha destacado que «el comercio tradicional es uno de los grandes motores económicos de nuestra ciudad y una parte fundamental de su identidad», por ello, «desde el Ayuntamiento seguimos apostando por trabajar de la mano del sector para dinamizarlo, fortalecerlo y adaptarlo a las nuevas necesidades». «Continuamos trabajando codo con codo con la Asociación con el fin de impulsar iniciativas que dinamicen nuestras calles, mejoren la competitividad del sector y faciliten que vecinos y visitantes sigan eligiendo comprar en Adra». «Este convenio refleja nuestro compromiso firme con un modelo de ciudad viva, con actividad económica y con un comercio de proximidad fuerte y con futuro», ha insistido Cortés.

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Comerciantes, Empresarios y Centro Comercial Abierto de Adra, ha agradecido el respaldo municipal y ha señalado que «este convenio refuerza una colaboración imprescindible para apoyar a los comerciantes, mejorar el Centro Comercial Abierto y seguir avanzando hacia un comercio más moderno y competitivo».

El documento firmado recoge que el Ayuntamiento de Adra, con el objeto de continuar con las acciones de revitalización, mejora y potenciación de la estructura comercial urbana de la ciudad, y seguir aunando esfuerzos para el logro de objetivos comunes de manera eficaz, acuerda la articulación de medidas para el apoyo de iniciativas y actuaciones para el Centro Comercial Abierto como fórmula competitiva para favorecer la actividad comercial, cultural y de ocio, más adecuada a la realidad urbana existente.

Para materializar este acuerdo, ambas entidades han consensuado someter a estudio las necesidades, viabilidad y realización de proyectos de ejecución de obras necesarias para alcanzar los fines del convenio. Asimismo, se llevarán a cabo campañas de divulgación y promoción, además de acciones de fomento para la implantación de nuevos establecimientos con una filosofía comercial moderna. El acuerdo contempla también la mediación, participación y ejecución de cuantas actuaciones sean necesarias para paliar las deficiencias de aparcamiento público, con el objetivo de facilitar la acción de compra de los consumidores en la zona del Centro Comercial Abierto.

Cabe recordar que la Asociación de Comerciantes, Empresarios y Centro Comercial Abierto de Adra será condecorada con la Medalla de la Ciudad, en el próximo Día del Municipio que se celebrará a finales de este mes de enero, un reconocimiento a su trayectoria, su compromiso con el desarrollo económico local y su labor continuada en defensa y promoción del comercio de proximidad en la ciudad.