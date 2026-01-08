Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Adra

Ayuntamiento y comerciantes de Adra sellan un convenio para fortalecer el Centro Comercial Abierto

El acuerdo, con una vigencia de dos años, impulsará campañas de promoción, modernización del sector y nuevas iniciativas comerciales

Marcos Tárraga

Almería

Jueves, 8 de enero 2026, 14:31

Comenta

El Ayuntamiento de Adra ha firmado un convenio de colaboración con la Asociación de Comerciantes, Empresarios y Centro Comercial Abierto de Adra con el objetivo ... de continuar apoyando, impulsando y fomentando las compras en el comercio tradicional del municipio. El acuerdo, que tendrá una vigencia de dos años, ha sido firmado por el alcalde, Manuel Cortés, y la presidenta de la Asociación, Matilde Gómez. En el acto han estado presentes, además, los concejales de Comercio y Hacienda, Juan Antonio Fernández y Alicia Heras, así como miembros de esta asociación local.

