El barrio de Las 80 Viviendas de Adra celebra sus fiestas en honor a la Virgen del Carmen

Marcos Tárraga Almería 16/07/2026 a las 12:41h.

La Asociación Vecinal 'La Alegría' de la Virgen del Carmen, del barrio abderitano de Las 80 Viviendas ha celebrado, como cada 15 de julio, su ... fiesta en honor a la patrona de los marineros. Una jornada llena de actividades para toda la familia y fieles de la Virgen del Carmen 'chica', que ha comenzado con manualidades, sorteos, una Holly Party, una fiesta de la espuma y una paella popular.

Entre los actos, a los que ha asistido el alcalde, Manuel Cortés, y concejales del equipo de Gobierno, cabe destacar la lectura del Pregón de Fiestas a cargo de Francisco Manuel Rincón, Hermano Mayor de la Virgen del Carmen. Tras él, ha tenido lugar la Santa Misa, con María José Díaz, al cante; y Ramón Rivera, a la guitarra; y la procesión con la imagen de la Virgen por el barrio, en su recorrido tradicional acompañada por la Banda de Cornetas y Tambores 'Sagrado Corazón de Jesús' de Adra. La fiesta ha finalizado con la tradicional verbena, la actuación de Waxi Music.