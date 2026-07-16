El barrio de Las 80 Viviendas de Adra celebra sus fiestas en honor a la Virgen del Carmen
Ha sido una jornada llena de actividades para toda la familia y fieles de la Patrona 'chica',
Marcos Tárraga
Almería
La Asociación Vecinal 'La Alegría' de la Virgen del Carmen, del barrio abderitano de Las 80 Viviendas ha celebrado, como cada 15 de julio, su ... fiesta en honor a la patrona de los marineros. Una jornada llena de actividades para toda la familia y fieles de la Virgen del Carmen 'chica', que ha comenzado con manualidades, sorteos, una Holly Party, una fiesta de la espuma y una paella popular.
Entre los actos, a los que ha asistido el alcalde, Manuel Cortés, y concejales del equipo de Gobierno, cabe destacar la lectura del Pregón de Fiestas a cargo de Francisco Manuel Rincón, Hermano Mayor de la Virgen del Carmen. Tras él, ha tenido lugar la Santa Misa, con María José Díaz, al cante; y Ramón Rivera, a la guitarra; y la procesión con la imagen de la Virgen por el barrio, en su recorrido tradicional acompañada por la Banda de Cornetas y Tambores 'Sagrado Corazón de Jesús' de Adra. La fiesta ha finalizado con la tradicional verbena, la actuación de Waxi Music.