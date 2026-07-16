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El barrio de Las 80 Viviendas de Adra celebra sus fiestas en honor a la Virgen del Carmen

Ha sido una jornada llena de actividades para toda la familia y fieles de la Patrona 'chica',

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El barrio de Las 80 Viviendas de Adra celebra sus fiestas en honor a la Virgen del Carmen

Marcos Tárraga

Almería

La Asociación Vecinal 'La Alegría' de la Virgen del Carmen, del barrio abderitano de Las 80 Viviendas ha celebrado, como cada 15 de julio, su ... fiesta en honor a la patrona de los marineros. Una jornada llena de actividades para toda la familia y fieles de la Virgen del Carmen 'chica', que ha comenzado con manualidades, sorteos, una Holly Party, una fiesta de la espuma y una paella popular.

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El barrio de Las 80 Viviendas de Adra celebra sus fiestas en honor a la Virgen del Carmen

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El barrio de Las 80 Viviendas de Adra celebra sus fiestas en honor a la Virgen del Carmen