¿Buscas empleo este verano? Adra lanza una oferta masiva para trabajar en sus playas y el plazo se agota

El Ayuntamiento de Adra inicia oficialmente los preparativos para la temporada veraniega con un enfoque prioritario en la seguridad y la vigilancia de sus costas. ... A partir de este miércoles, 29 de abril, el Consistorio abre el plazo de presentación de solicitudes para la creación de una bolsa de trabajo destinada a socorristas de playa. Esta convocatoria anual resulta fundamental para el municipio abderitano, ya que permite reforzar el servicio de salvamento en un periodo en el que el litoral experimenta un incremento masivo de visitantes, requiriendo una respuesta profesional y eficaz ante cualquier emergencia que pueda surgir en la arena o en el agua.

Las personas interesadas en formar parte de este equipo de vigilancia cuentan con un plazo de 20 días hábiles, que concluirá el 27 de mayo, para formalizar su inscripción tras la preceptiva publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. Con el objetivo de facilitar los trámites administrativos, el Ayuntamiento ha habilitado dos vías de inscripción: la telemática, a través de la oficina virtual de la sede electrónica municipal (www.sede.adra.es), y la presencial, directamente en la oficina de Registro del Ayuntamiento. Junto a la instancia general, los aspirantes deberán aportar documentación acreditativa que incluye el DNI, un certificado médico oficial, una declaración responsable y la copia de la titulación exigida, además del resguardo del pago de las tasas correspondientes.

Para garantizar la máxima competencia del personal seleccionado, el proceso de selección será riguroso y constará de varias fases. En primer lugar, los candidatos deberán superar una prueba eliminatoria tipo test sobre conocimientos teóricos. Posteriormente, aquellos que promocionen se enfrentarán a dos ejercicios prácticos que evaluarán sus habilidades en primeros auxilios y técnicas de salvamento acuático. Todo el proceso será supervisado por una Comisión de Selección y las listas de admitidos se publicarán puntualmente en el tablón de anuncios y en la web municipal, abriendo plazos de subsanación para asegurar la transparencia del concurso.

En cuanto a los perfiles requeridos, el Ayuntamiento exige que los aspirantes sean mayores de 18 años y posean, como mínimo, el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equivalente. Es condición indispensable contar con la titulación válida para el desarrollo de actividades de Salvamento y Socorrismo Acuático, la cual debe haber sido expedida por un organismo competente o entidad privada cualificada antes del cierre del plazo de instancias. Asimismo, los candidatos deben acreditar una capacidad funcional óptima, garantizando que no padecen afecciones físicas que limiten el desempeño de sus funciones bajo las exigentes condiciones ambientales de la playa.

Conscientes de la importancia de contar con profesionales bien preparados, el Ayuntamiento de Adra ha tomado la iniciativa este año de impulsar la formación previa. Recientemente, se ha clausurado un curso de socorrismo acuático desarrollado en la Piscina Cubierta Municipal en colaboración con la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo. Esta acción formativa, en la que han participado 17 alumnos, ha permitido que jóvenes del municipio obtengan la titulación oficial necesaria, asegurando así una cantera de socorristas locales listos para afrontar la campaña de verano con las máximas garantías de éxito y protección para la ciudadanía. Con la apertura de esta bolsa, Adra da un paso decisivo para revalidar su compromiso con la excelencia turística y la seguridad ciudadana en uno de sus mayores activos: su litoral.