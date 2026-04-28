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¿Buscas empleo este verano? Adra lanza una oferta masiva para trabajar en sus playas y el plazo se agota

El proceso selectivo incluirá rigurosas pruebas teóricas y prácticas para garantizar la protección de los bañistas durante el verano

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El Ayuntamiento de Adra abre este miércoles el plazo para la bolsa de socorristas de playa.
El Ayuntamiento de Adra abre este miércoles el plazo para la bolsa de socorristas de playa. (R. I.)

Marcos Tárraga

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El Ayuntamiento de Adra inicia oficialmente los preparativos para la temporada veraniega con un enfoque prioritario en la seguridad y la vigilancia de sus costas. ... A partir de este miércoles, 29 de abril, el Consistorio abre el plazo de presentación de solicitudes para la creación de una bolsa de trabajo destinada a socorristas de playa. Esta convocatoria anual resulta fundamental para el municipio abderitano, ya que permite reforzar el servicio de salvamento en un periodo en el que el litoral experimenta un incremento masivo de visitantes, requiriendo una respuesta profesional y eficaz ante cualquier emergencia que pueda surgir en la arena o en el agua.

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