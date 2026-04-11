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Las calles Greco y Goya de Adra se someterán a una renovación integral

El Ayuntamiento ha adjudicado las obras de remodelación de estas dos vías, que comenzarán en los próximos días

Marcos Tárraga

Almería

Sábado, 11 de abril 2026, 23:20

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El Ayuntamiento de Adra ha adjudicado las obras de remodelación integral de las calles Goya y Greco, una actuación que permitirá reforzar la accesibilidad, renovar ... las infraestructuras básicas y modernizar estos espacios, por un importe total de más de 416.000 euros. Unos trabajos que están previstos que comiencen en los próximos días.

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