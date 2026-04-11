Las calles Greco y Goya de Adra se someterán a una renovación integral

El Ayuntamiento de Adra ha adjudicado las obras de remodelación integral de las calles Goya y Greco, una actuación que permitirá reforzar la accesibilidad, renovar ... las infraestructuras básicas y modernizar estos espacios, por un importe total de más de 416.000 euros. Unos trabajos que están previstos que comiencen en los próximos días.

El alcalde, Manuel Cortés, acompañado de los ediles de Obras Públicas y Urbanismo, José Crespo y Pedro Peña ha visitado estas calles, previo al comienzo de las obras, y ha asegurado que «esta intervención responde a la necesidad urgente de actuar sobre unas infraestructuras con un avanzado estado de deterioro, garantizando el correcto funcionamiento de los servicios urbanos y mejorando de forma significativa las condiciones de accesibilidad y seguridad en ambas calles». El primer edil ha destacado que «estas obras no solo permitirán modernizar infraestructuras básicas, sino también hacer de Adra una ciudad más accesible, cómoda y segura para todos».

El proyecto contempla, en primer lugar, la renovación integral de las redes de abastecimiento de agua potable, sustituyendo las antiguas conducciones de fibrocemento, con más de 50 años de antigüedad y un elevado número de averías, por nuevas canalizaciones que garanticen un servicio más eficiente y fiable. Asimismo, se procederá a la rehabilitación de las redes de saneamiento, reemplazando las conducciones obsoletas existentes.

Además, se implantará una red específica de evacuación de aguas pluviales, inexistente hasta ahora en ambas vías, mediante su conexión con el colector situado en el Paseo de los Tristes, con el objetivo de mejorar la canalización de las aguas de lluvia y prevenir problemas de acumulaciones e inundaciones. Como consecuencia de estas actuaciones, se llevará a cabo la renovación completa del pavimento y el acerado, actualmente muy deteriorados, así como la ampliación del ancho de las aceras, adaptándolas a la normativa vigente en materia de accesibilidad y mejorando la seguridad y comodidad del tránsito peatonal.