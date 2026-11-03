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Campoejido ayuda a Adra a promover la igualdad de oportunidades y combatir la violencia de género

Ha entregado 4.600 euros al Ayuntamiento abderitano para dar continuidad a una colaboración que «contribuye a mejorar la atención y protección de las mujeres en situación de vulnerabilidad»

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El presidente de la cooperativa, Cristóbal Martín, y el alcalde de Adra, Manuel Cortés, sellan el acuerdo con un apretón de manos.

Marcos Tárraga

Almería

El Ayuntamiento de Adra ha recibido una nueva aportación económica de la Sociedad Cooperativa Andaluza Campoejido; este año, superior a los 4.600 euros, destinada ... a apoyar el desarrollo de las políticas municipales de igualdad y las actuaciones encaminadas a prevenir y combatir la violencia de género.

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