Campoejido ayuda a Adra a promover la igualdad de oportunidades y combatir la violencia de género

El Ayuntamiento de Adra ha recibido una nueva aportación económica de la Sociedad Cooperativa Andaluza Campoejido; este año, superior a los 4.600 euros, destinada ... a apoyar el desarrollo de las políticas municipales de igualdad y las actuaciones encaminadas a prevenir y combatir la violencia de género.

Con este nuevo gesto, ha señalado el Consistorio abderitano en una nota, la entidad agrícola «reafirma su compromiso social con el municipio y da continuidad a una colaboración que contribuye a mejorar la atención y protección de las mujeres en situación de vulnerabilidad».

El alcalde de Adra, Manuel Cortés, y la edil de Igualdad, Elisa Fernández, han recibido en la Casa Consistorial al presidente de la cooperativa, Cristóbal Martín; y al vicepresidente, José Antonio Manrique; así como al vocal, Antonio Jesús Palmero, en un encuentro en el que se ha hecho entrega de esta nueva contribución y se ha puesto de manifiesto la importancia de seguir sumando esfuerzos entre las instituciones públicas y el tejido empresarial para avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria.

Durante el encuentro, el primer edil ha trasladado su agradecimiento a Campoejido por mantener, año tras año, su implicación con las políticas de igualdad del municipio. En este sentido, ha destacado que esta colaboración supone un importante respaldo al trabajo que desarrolla el Ayuntamiento y demuestra la sensibilidad y responsabilidad de la cooperativa ante una cuestión que requiere del compromiso de toda la sociedad.

Cortés ha incidido en que la lucha contra la violencia de género y la promoción de la igualdad «continúan siendo objetivos prioritarios para el equipo de Gobierno». Por ello, esta aportación «permitirá seguir reforzando las iniciativas municipales de sensibilización, prevención y atención integral a mujeres víctimas de violencia de género o que atraviesan situaciones de especial vulnerabilidad», ha aseverado.

Desde Campoejido, han reiterado su voluntad de continuar colaborando con las administraciones locales en el impulso de proyectos que favorezcan el bienestar social y la igualdad de oportunidades.

Esta iniciativa forma parte, no en vano, de la política de responsabilidad social corporativa de la cooperativa, a través de la cual mantiene su implicación con los municipios de la provincia en los que desarrolla su actividad.

Con esta nueva aportación, el Ayuntamiento de Adra y Campoejido «consolidan una línea de colaboración que pone de relieve la importancia de la implicación conjunta de las entidades públicas y privadas en la construcción de una sociedad libre de violencia de género y comprometida con la igualdad efectiva entre mujeres y hombres», han señalado desde el Consistorio abderitano en una nota.