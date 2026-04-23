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La capitalidad gastronómica de Adra suma el apoyo de la Asociación de Latinoamericanos 'Almería para Todos'

El alcalde de Adra, Manuel Cortés, y el portavoz del equipo de Gobierno, José Crespo, se han reunido con la presidenta Yaddy González

Marcos Tárraga

Almería

Jueves, 23 de abril 2026, 17:33

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El alcalde de Adra, Manuel Cortés, y el portavoz del equipo de Gobierno, José Crespo, se han reunido con la presidenta de la Asociación de ... Latinoamericanos 'Almería para Todos', Yaddy González, para promover la colaboración mutua e impulsar el proyecto gastronómico por el que Adra ha sido designada Capital Iberoamericana de la Cultura Gastronómica del Mediterráneo en 2026.

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La capitalidad gastronómica de Adra suma el apoyo de la Asociación de Latinoamericanos &#039;Almería para Todos&#039;