La capitalidad gastronómica de Adra suma el apoyo de la Asociación de Latinoamericanos 'Almería para Todos'

El alcalde de Adra, Manuel Cortés, y el portavoz del equipo de Gobierno, José Crespo, se han reunido con la presidenta de la Asociación de ... Latinoamericanos 'Almería para Todos', Yaddy González, para promover la colaboración mutua e impulsar el proyecto gastronómico por el que Adra ha sido designada Capital Iberoamericana de la Cultura Gastronómica del Mediterráneo en 2026.

Esta asociación aportará un valor añadido clave al proyecto mediante la incorporación de la diversidad culinaria iberoamericana, fomentando el intercambio de tradiciones gastronómicas entre América Latina y el Mediterráneo. Su participación permitirá enriquecer la programación con actividades interculturales, talleres y muestras gastronómicas, así como favorecer la integración social a través de la cocina como elemento de unión, ampliando el alcance internacional de esta capitalidad y fortaleciendo los lazos culturales entre comunidades.

Adra, Capital Gastronómica

Cabe recordar que se trata de un reconocimiento otorgado por la Academia Iberoamericana de Gastronomía, que contribuirá a posicionar al municipio como referente internacional de la tradición culinaria mediterránea, poniendo en valor su identidad marinera y agrícola, así como sus productos de cercanía y de alta calidad.

El proyecto promueve la proyección cultural, turística y económica de Adra a través de eventos, intercambios iberoamericanos, promoción del producto local y reconocimiento del patrimonio gastronómico vinculado al mar y la huerta. Esta capitalidad refuerza la marca ciudad, dinamiza el tejido empresarial y consolida a Adra como punto de encuentro entre cultura, sostenibilidad y excelencia gastronómica en el ámbito mediterráneo e iberoamericano.