El cartel de la Feria y Fiestas de Adra 2026 ya tiene ganador entre 26 propuestas presentadas

El Ayuntamiento de Adra ha dado un paso decisivo en los preparativos de sus días grandes tras la celebración del acto de apertura de sobres ... correspondiente al concurso del cartel anunciador de la Feria y Fiestas 2026. La presente convocatoria ha destacado por una notable participación y un elevado nivel creativo, habiéndose registrado un total de 26 obras aspirantes que competían por convertirse en la imagen representativa y del cartel oficial de los festejos de este año.

El acto institucional de apertura y valoración técnica contó con la presencia del alcalde de la localidad, Manuel Cortés, junto a la concejala de Fiestas y Tradiciones, Elisa Fernández, quienes supervisaron el procedimiento junto al tribunal examinador. Para garantizar una deliberación rigurosa, el jurado estuvo integrado por perfiles de acreditada trayectoria cultural y artística: la bailaora Rocío Bogas, el ilustrador Moisés Oliva y el fotógrafo Antonio Linares, reconocido en múltiples ocasiones como ganador del emblemático Rally Fotográfico 'Ciudad de Adra'.

Tras un exhaustivo análisis de las creatividades en cuanto a técnica, originalidad y capacidad de transmitir la esencia festiva abderitana, el comité evaluador ya ha dictaminado la propuesta ganadora de esta edición. Desde el Consistorio abderitano se ha informado de que muy pronto se llevará a cabo la presentación pública del diseño agraciado, desvelando de igual modo la identidad del autor o autora de la obra llamada a ilustrar la Feria y Fiestas de Adra 2026.