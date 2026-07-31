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El cartel de la Feria y Fiestas de Adra 2026 ya tiene ganador entre 26 propuestas presentadas

El Ayuntamiento abrocha el proceso de selección tras la apertura de sobres y revelará muy pronto la obra y la autoría de la imagen oficial de las fiestas patronales

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El cartel anunciador de la Feria y Fiestas de Adra 2026 ha sido elegido entre 26 propuestas.

Marcos Tárraga

Adra

El Ayuntamiento de Adra ha dado un paso decisivo en los preparativos de sus días grandes tras la celebración del acto de apertura de sobres ... correspondiente al concurso del cartel anunciador de la Feria y Fiestas 2026. La presente convocatoria ha destacado por una notable participación y un elevado nivel creativo, habiéndose registrado un total de 26 obras aspirantes que competían por convertirse en la imagen representativa y del cartel oficial de los festejos de este año.

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El cartel de la Feria y Fiestas de Adra 2026 ya tiene ganador entre 26 propuestas presentadas

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