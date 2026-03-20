Cerca de 40 desalojados en un bloque de Adra por el incendio en el patio de un bajo
El siniestro, sin heridos, se ha producido la madrugada de este viernes en la calle Lope de Vega
Europa Press
Almería
Viernes, 20 de marzo 2026, 11:05
Los servicios de emergencias han desalojado a alrededor de 40 vecinos de un bloque de tres plantas en la localidad almeriense de Adra como consecuencia ... del incendio en el patio de un bajo. No ha habido heridos y los residentes han podido regresar a sus casas una vez extinguido el fuego.
En su página web, el 112 Andalucía ha informado este viernes de un incendio a las 1.30 horas en el patio de un piso bajo de un edificio de tres plantas ubicado en la calle Lope de Vega de Adra. Han intervenido en este siniestro efectivos de Bomberos del Poniente, de 061, de Policía Local, de Guardia Civil y de Protección Civil de Adra.
En este siniestro no ha habido personas heridas, aunque durante la intervención de los servicios de emergencia en el lugar los vecinos del bloque, unas 40 personas, han tenido que ser desalojadas. Todas han podido regresar a sus viviendas una vez concluidas las tareas de extinción.
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