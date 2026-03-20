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R. I.

Cerca de 40 desalojados en un bloque de Adra por el incendio en el patio de un bajo

El siniestro, sin heridos, se ha producido la madrugada de este viernes en la calle Lope de Vega

Europa Press

Almería

Viernes, 20 de marzo 2026, 11:05

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Los servicios de emergencias han desalojado a alrededor de 40 vecinos de un bloque de tres plantas en la localidad almeriense de Adra como consecuencia ... del incendio en el patio de un bajo. No ha habido heridos y los residentes han podido regresar a sus casas una vez extinguido el fuego.

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