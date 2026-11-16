El Cerro de Montecristo atrae medio millar de visitas en tres meses

El Ayuntamiento de Adra ha hecho un balance muy positivo de las visitas guiadas al Cerro de Montecristo, una iniciativa que ha permitido acercar a ... vecinos y visitantes la riqueza histórica y arqueológica de uno de los enclaves patrimoniales más importantes del municipio.

Desde el pasado mes de agosto, un total de 530 personas ha participado en casi una veintena de sesiones organizadas, que han alcanzado una ocupación media del 97,5% de las plazas disponibles.

Estos datos ponen de manifiesto, según ha valorado el Consistorio abderitano en una nota, «la excelente acogida de una propuesta que combina cultura, historia, arqueología y divulgación, ofreciendo a los participantes la oportunidad de descubrir sobre el terreno los orígenes fenicios de Adra, así como los vestigios y hallazgos que continúan aportando nuevos conocimientos sobre el pasado de la ciudad».

Ventana al pasado fenicio

A través de estos recorridos, los participantes han podido conocer de primera mano la relevancia histórica del Cerro de Montecristo, un enclave fundamental para comprender los orígenes de la antigua Abdera y la presencia fenicia en el litoral mediterráneo.

Se trata de un enclave fundamental para comprender los orígenes de la antigua Abdera y la presencia fenicia en el litoral mediterráneo

Las explicaciones durante las visitas han permitido profundizar en la historia del asentamiento, los restos arqueológicos documentados, los objetos votivos y otros hallazgos que contribuyen a reconstruir la vida y las costumbres de las poblaciones que habitaron este espacio siglos atrás.

Asimismo, esta actividad ha servido para poner en valor el trabajo de investigación y conservación del patrimonio arqueológico local, favoreciendo una mayor sensibilización ciudadana sobre la importancia de conocer, proteger y difundir este legado histórico.

El alcalde, Manuel Cortés, ha valorado «muy positivamente» la respuesta del público y se destaca que la elevada participación demuestra que el patrimonio histórico constituye un importante recurso cultural, educativo y turístico para el municipio. «Iniciativas como estas permiten estrechar el vínculo de la ciudadanía con sus raíces, al tiempo que contribuyen a dar a conocer la riqueza arqueológica de Adra entre quienes visitan la localidad», ha afirmado.

Uno de los grupos durante las visitas guiadas.

Entre los datos del balance, destaca el Ayuntamiento que, durante el mes de agosto, se registró la mayor participación, con 382 visitantes, mientras que septiembre contabilizó una treintena de participantes y octubre ha sumado otros 58, correspondientes a las jornadas celebradas los días 10 y 11 con motivo del puente festivo.

Precisamente, estas dos últimas visitas han vuelto a demostrar el interés que despierta el enclave, con 30 y 28 asistentes, respectivamente, sobre un máximo de 30 plazas por sesión. De hecho, de las 17 sesiones celebradas, 11 completaron el 100% de las plazas, mientras que el resto alcanzaron también niveles muy elevados de participación.

En conjunto, se han ocupado 470 de las 482 plazas ofertadas, con un total de 171 reservas gestionadas. Además, durante el presente mes de noviembre ha recibido la visita del IES Villa de Vícar.

Para todas las edades

Las visitas guiadas han conseguido despertar el interés de personas de distintas generaciones. El grupo más numeroso ha sido el comprendido entre los 36 y los 55 años, con 230 participantes, seguido del tramo de 56 a 70 años, con 86 asistentes, y el de 18 a 35 años, con 62. También destaca la participación de 49 menores de 12 años, 26 jóvenes de entre 12 y 17 años y 17 personas mayores de 70 años.

En cuanto a la procedencia, destaca especialmente la participación de vecinos de Adra, aunque la iniciativa ha atraído igualmente a visitantes de otros municipios y provincias. Entre las procedencias recogidas figuran El Ejido, Almería, Granada, Madrid y Barcelona, una diversidad que evidencia el potencial del Cerro de Montecristo como recurso de interés turístico y cultural.