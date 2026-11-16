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El Cerro de Montecristo atrae medio millar de visitas en tres meses

«Iniciativas como estas permiten estrechar el vínculo de la ciudadanía con sus raíces, al tiempo que contribuyen a dar a conocer la riqueza arqueológica de Adra entre quienes visitan la localidad», ha señalado el al alcalde

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Participantes en una de las visitas.

Marcos Tárraga

Almería

El Ayuntamiento de Adra ha hecho un balance muy positivo de las visitas guiadas al Cerro de Montecristo, una iniciativa que ha permitido acercar a ... vecinos y visitantes la riqueza histórica y arqueológica de uno de los enclaves patrimoniales más importantes del municipio.

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