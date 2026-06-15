Casi cinco millones del Gobierno de España a Adra para reparar los daños de las últimas borrascas

El Gobierno central ha concedido casi cinco millones de euros al municipio de Adra para reparar los daños ocasionados por las últimas borrascas. El secretario ... general de Juventudes Socialistas de la localidad, Antonio Garfias, ha puesto en valor «la rapidez y eficacia con la que ha actuado el Gobierno de España para atender las necesidades planteadas por los municipios tras las intensas borrascas que tuvieron lugar a principios de año» y que, en el caso de la localidad abderitana, ha ascendido a 4.679.286 euros destinados a restaurar, mejorar, ampliar infraestructuras o servicios de titularidad municipal.

«Estamos hablando desde farolas, duchas de playa o señalización viaria hasta obras más considerables, como los paseos marítimos, parques infantiles, el pabellón municipal o la reparación de hasta 22 caminos», ha señalado Garfias, que ha destacado que ayuda será financiada al cien por cien por el Gobierno de España al transferir íntegramente los fondos al Ayuntamiento de Adra.

De este modo, ha apuntado, «el Consistorio no tendrá que asumir ningún coste económico por las actuaciones incluidas en la solicitud aprobada». Para el secretario general de juventudes abderitano, «esta inversión no supone solo una garantía para acelerar la recuperación de las zonas afectadas y devolver cuanto antes la normalidad a los vecinos y vecinas de Adra, sino la oportunidad de aprovechar esta inversión para construir infraestructuras más resistentes, modernas y preparadas para los desafíos que plantea el cambio climático».

El socialista espera que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Adra, del Partido Popular, «sepa aprovechar bien esta oportunidad y veamos pronto todos los vecinos y vecinas en qué se ha invertido esta ingente cantidad de dinero del gobierno socialista».