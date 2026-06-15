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Casi cinco millones del Gobierno de España a Adra para reparar los daños de las últimas borrascas

«Esta inversión se debe aprovechar para construir infraestructuras más resistentes, modernas y preparadas para los desafíos que plantea el cambio climático», han destacado desde el PSOE local

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Antonio Garfias, secretario general de Juventudes Socialistas de Adra.

Marcos Tárraga

El Gobierno central ha concedido casi cinco millones de euros al municipio de Adra para reparar los daños ocasionados por las últimas borrascas. El secretario ... general de Juventudes Socialistas de la localidad, Antonio Garfias, ha puesto en valor «la rapidez y eficacia con la que ha actuado el Gobierno de España para atender las necesidades planteadas por los municipios tras las intensas borrascas que tuvieron lugar a principios de año» y que, en el caso de la localidad abderitana, ha ascendido a 4.679.286 euros destinados a restaurar, mejorar, ampliar infraestructuras o servicios de titularidad municipal.

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Casi cinco millones del Gobierno de España a Adra para reparar los daños de las últimas borrascas

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