Ciudadanos acusa al alcalde de «vender» obras sin presupuesto en campaña electoral El portavoz municipal, Pedro Peña, hace alusión al proyecto para la renovación de cinco parques infantiles M. TORRES ADRA Lunes, 6 mayo 2019, 17:55

El proyecto de renovación de varios parques infantiles de Adra es «puro electoralismo» para Ciudadanos. Su portavoz municipal, pedro Peña, acusa al alcalde, Manuel Cortés, de «vender» actuaciones sin dotación presupuestaria. En este contexto, aprovecha para reprochar que el Ayuntamiento carece de presupuestos municipales desde 2015 y que el borrador de las cuentas municipales de 2019 aún o ha pasado por pleno.

El también candidato a la alcaldía por la formación naranja denuncia que el primer edil «utiliza sus perfiles en redes sociales» para promocionar la adjudicación de obras en parques y zonas de ocio de la localidad por valor de 545.000 euros. Al respecto, Peña matiza: «Adra carece de presupuesto municipal, y sin presupuesto no puede haber obras». Se trata de una forma de hacer campaña que desde Ciudadanos, no sólo no se comparte, sino que se critica. Peña aclara que las obras forman parte del paquete de actuaciones englobadas en la Estrategia de Desarrollo Sostenible e Integrado de Adra, EDUSI, y que han sido licitadas en la junta de gobierno del 26 de abril «sin contar con la aprobación presupuestaria para ello». «Manuel Cortés del pequeño detalle de haber llevado al Pleno la Propuesta de Presupuestos para 2019, en la que se recoge la Partida 459.627.00 Plan Estratégico EDUSI con una cuantía de 2.940.000 euros, y que, sin la aprobación de esta partida presupuestaria, no es posible realizar tales pagos», apostilla. «Acaso cree Manuel Cortés que gobierna con mayoría absoluta, ya que, si el Consistorio no ha aprobado un solo presupuesto en cuatro años, ha sido precisamente por gobernar en minoría y ser incapaz de sumar apoyos de otras formaciones», añade.

A juicio del candidato de Cs, Cortés y su equipo de gobierno denotan «nerviosismo» ante la cercanía de los comicios municipales. Por su parte, Peña manifiesta su preocupación por la situación económica de las arcas municipales. «El descontrol que imperó en años anteriores provocó la quiebra técnica de nuestras cuentas y lastran la capacidad de desarrollo de nuestro municipio. La inminente sentencia por impago con la anterior adjudicataria del servicio de recogida de basuras y limpieza viaria, CESPA, por 15 millones de euros, promete un duro varapalo a las ya maltrechas arcas abderitanas», apunta. Al respecto, exige que se plantee un presupuesto «realista» y un plan económico que dé respuesta a las necesidades de Adra y a las subvenciones que van a llegar desde Europa para poder invertir.