CNT convoca una huelga de limpieza que afectará a los mercadillos Emplaza la decisión final al día 12 de septiembre y, en caso de no alcanzar un acuerdo con el Ayuntamiento, no descarta extender el paro al servicio de recogida de basura nocturno

CNT ha convocado una «huelga parcial indefinida» en el servicio de limpieza viaria y residuos urbanos del Ayuntamiento de Adra. El paro afectará, a la limpieza de los mercadillos ambulantes, que se celebran los tres primeros sábados de cada mes, a partir del 16 de septiembre.

La central anarcosindicalista reivindica la cobertura de vacantes de las cuadrillas de limpieza de mercados, un calendario anual o mensual de limpieza para las cuadrillas, sustituir a los trabajadores en situación de Incapacidad Temporal y aumentar el plus de productividad. «Hemos acotado la huelga a la limpieza de los mercadillos que es el principal foco donde giran las reivindicaciones laborales que se demandan al Ayuntamiento», apuntaron desde la CNT. «La decisión se ha tomado después de cuatro meses de dilaciones para rubricar un acuerdo previo que estaba muy avanzado y que después de las elecciones municipales, el Ayuntamiento, ha puesto a dormir el sueño de los justos», añadieron para justificar su decisión.

No obstante, el comité de huelga deja la puerta abierta a una posible negociación, pero con matices: «Desde el comité de huelga se está en disposición de hablar desde ya, para alcanzar un acuerdo que permita la desconvocatoria de huelga en el SERCLA, donde estamos citados el próximo 12 de septiembre. No obstante, y según la predisposición que percibamos desde el Consistorio para solucionar las demandas planteadas, no descartamos que el conflicto pueda enconarse, y ese acuerdo, se alcance durante el transcurso de los paros. Un escenario donde tomaría vigor una ampliación de la convocatoria de huelga al servicio de recogida de basura nocturno».