El 'cohetazo' anuncia el inicio de las fiestas de Celín La pedanía de Dalías celebra sus días grandes en honor a San Miguel Arcángel

M. Tárraga Miércoles, 24 de septiembre 2025, 16:34

Celín ha dado este martes el pistoletazo de salida a sus fiestas en honor a San Miguel Arcángel. Las actividades comenzaban en la Plaza Ricardo Rubí con una animada tarde de danza oriental, organizada por la Asociación de Mujeres Dalayat, que ha invitado a vecinos y visitantes a disfrutar del ritmo, la energía y el movimiento. Posteriormente, el protagonismo ha sido para el deporte con el concurso de triples y baloncesto 3x3, celebrado en el Polideportivo de Celín, donde los jóvenes han mostrado su destreza en estas disciplinas.

A las 20.30 horas ha tenido lugar el anuncio oficial de las fiestas, con el Saluda del alcalde de Dalías, Francisco Lirola, y la tradicional quema del primer cohete, conocido como el 'Cohetazo de Celín', símbolo del inicio de una semana grande en honor al patrón.

El repique de campanas anunciaba el comienzo del Solemne Quinario en honor a San Miguel Arcángel, que se iniciaba con una emotiva ofrenda floral a cargo de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Dalías. Con este gesto, Celín pone en manos de su patrón los primeros días de sus fiestas, en un ambiente de devoción y fe.

«Un año más, nos reunimos con ilusión para celebrar nuestras queridas fiestas en honor a San Miguel Arcángel, patrón de nuestro pueblo. Son días de alegría, de reencuentros y de tradición, donde cada rincón de Celín se llena de vida, música y emociones compartidas», ha destacado el alcalde, Francisco Lirola.

«Cada pasacalles, cada misa, cada verbena y cada comida popular es una muestra del cariño y la dedicación con que todos y todas contribuimos a mantener vivas nuestras costumbres. Es precisamente ese espíritu el que hace de Celín un lugar especial, donde el pasado y el presente se dan la mano para seguir construyendo futuro», ha añadido.

La programación continúa durante toda la semana con actividades para todas las edades, que combinan tradición, deporte, cultura y religiosidad, siendo Celín durante estos días el rincón favorito de los dalienses y de cientos de visitantes.

