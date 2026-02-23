Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Colocación de la primera piedra de los nuevos colectores de aguas residuales. R. I.

Comienzan las obras de los nuevos colectores de Berja, Dalías y Balanegra

La actuación destinada a solventar la saturación de las redes cuenta con una inversión de 5,5 millones de euros y beneficiará a 18.000 vecinos del entorno

Almería

Lunes, 23 de febrero 2026, 14:25

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha participado este lunes en Berja en el acto de colocación de la ... primera piedra de la obra de los nuevos colectores para las aguas residuales de diferentes zonas de los municipios almerienses de Balanegra, Berja y Dalías, con una inversión de casi 5,5 millones de euros por parte del Gobierno andaluz.

