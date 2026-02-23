Comienzan las obras de los nuevos colectores de Berja, Dalías y Balanegra

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha participado este lunes en Berja en el acto de colocación de la ... primera piedra de la obra de los nuevos colectores para las aguas residuales de diferentes zonas de los municipios almerienses de Balanegra, Berja y Dalías, con una inversión de casi 5,5 millones de euros por parte del Gobierno andaluz.

Durante su intervención, Fernández-Pacheco ha explicado que esta actuación, declarada de interés de la Comunidad en 2010, dará solución a los problemas derivados de la antigüedad de los colectores actuales y de saturación de las redes, además de ampliar las zonas de cobertura de la red agrupando vertidos en zonas que actualmente no están siendo tratadas.

«Casi 18.000 vecinos de estas tres localidades se van a ver beneficiados por esta obra que forma parte del compromiso del Gobierno andaluz con las infraestructuras hidráulicas en el Poniente almeriense», ha afirmado el consejero, quien ha destacado que esta obra se suma al importante listado de actuaciones en materia de depuración que está llevando a cabo el Gobierno andaluz en la provincia de Almería.

Actualmente, según ha indicado la Administración andaluza en un comunicado, se encuentran en ejecución más de una veintena de actuaciones de saneamiento o depuración por unos 90 millones de euros y siete en licitación por más de 25 millones de euros que benefician a los municipios de Adra, Almería, Paterna del Río, Laujar de Andarax, Padules, Níjar, Fernán Pérez, Vélez-Rubio, Vélez-Blanco y María.

Ha subrayado el consejero que la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural finalizó y entregó el pasado año 2025 cinco obras de depuración en provincia de Almería por 12,8 millones de euros, concretamente en las localidades de Cuevas de Almanzora, Fondón, Partaloa, Canjáyar y Abla.

Nuevos colectores

Los nuevos colectores en distintas barriadas de Dalías, Berja y Balanegra van a contar con una extensión de casi 10 kilómetros. Estos municipios cuentan en la actualidad con un sistema de recogida y tratamiento de aguas residuales urbanas en la mayor parte de los núcleos que componen las localidades, si bien la red de saneamiento se encuentra en distinto grado de conservación.

En el caso de Balanegra, existe una red de saneamiento antigua de hormigón que, debido a su antigüedad y a la escasa diferencia de cota en ciertas zonas, se ha producido la formación de ácidos que han atacado químicamente los tubos de hormigón existentes, y por tanto se hace necesaria su completa renovación, como el colector existente por la Avenida del Mar.

Las viviendas situadas en la zona de la Cuesta del Llano y del colegio Buenavista carecen de sistema de saneamiento, por lo que esta actuación contempla la inclusión de dos nuevos colectores que recojan las aguas residuales generadas en esos ámbitos.

Estas mismas situaciones ocurren en Berja. En el barrio de Alcaudique, la antigüedad y la existencia de zonas con poca pendiente, unido al material de los tubos de saneamiento (hormigón) ha provocado la debilitación estructural del colector, por lo que se hace necesario su completa renovación. En el caso de la carrera de Granada, en pleno centro de la población, el saneamiento existente se compone de canales rectangulares construidos en base a pizarras careadas y mortero hidráulico, por lo que su estado también aconseja su inmediata sustitución.

El barrio de San Roque posee parcialmente red de saneamiento, y por tanto se trata de ampliar el área de cobertura de saneamiento para que llegue a un mayor número de usuarios, tarea que se realizará con un nuevo colector a lo largo de la calle Ramal de Adra. El caso de Peñarrodada posee un sistema de depuración antiguo e insuficiente, por lo que se hace necesario conectar la red de este núcleo al colector general de Berja para depurar las aguas residuales generadas.

En Dalías, la problemática encontrada tiene que ver con la capacidad de la red más que con el estado de conservación, con problemas de saturación de la red que es necesario resolver mediante el trazado de un nuevo colector que se dirija por la antigua travesía de la carretera A-358, hoy reconvertida en Avenida de las Alpujarras.