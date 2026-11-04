Comienzan las obras de renovación del acerado del frente litoral de Adra

Las obras de reparación, mejora y remodelación del acerado del frente litoral de Adra ya han comenzado. Los trabajos contemplan la renovación del pavimento peatonal ... y la adecuación de distintos elementos urbanos, con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad, accesibilidad, funcionalidad y durabilidad de este espacio público.

El alcalde, Manuel Cortés, ha visitado la zona de actuación acompañado por los concejales de Obras Públicas y Urbanismo, José Crespo y Pedro Peña, para conocer el desarrollo de los primeros trabajos de esta intervención. La actuación se desarrolla en el tramo comprendido entre los números 2 y 26 del frente litoral y abarca una superficie aproximada de 1.400 metros cuadrados. El proyecto cuenta con un presupuesto base de licitación superior a los 300.000 euros, financiado íntegramente con fondos municipales correspondientes al ejercicio 2026, y un plazo de ejecución previsto de cuatro meses.

«Con esta intervención se va a dar una nueva imagen a este frente litoral, que constituye un acerado de gran afluencia de vecinos y visitantes», ha indicado el alcalde, que ha subrayado que «además de renovar el acerado, también se incorporan nuevos puntos de alumbrado y más arbolado con el objetivo de generar nuevos espacios de sombra en el trayecto».

El proyecto subsanará el deterioro que presenta el acerado en determinados puntos, donde se han identificado irregularidades, fisuras, roturas y desniveles asociados al paso del tiempo, al uso continuado y a la exposición a las condiciones propias del entorno marítimo, especialmente la humedad y la salinidad.

Entre las actuaciones previstas se encuentran la renovación de las capas de base y los pavimentos, la adaptación de rasantes y pendientes y la adecuación de los encuentros con bordillos, alcorques, tapas de registro, arquetas y otras instalaciones existentes.

Estas obras permitirán mejorar la continuidad de los itinerarios peatonales y las condiciones de accesibilidad, especialmente para las personas con movilidad reducida, personas mayores y familias con carritos infantiles.

La intervención constituye la primera fase de la remodelación del acerado del frente litoral abderitano y se ejecutará conforme a las características técnicas recogidas en el proyecto.