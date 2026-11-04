 Saltar al contenido
Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería
2 meses gratis

Adra

  1. Portada
  2. Adra

Comienzan las obras de renovación del acerado del frente litoral de Adra

La actuación, que abarca cerca de 1400 metros cuadrados y cuenta con un plazo de ejecución previsto de cuatro meses, permitirá mejorar la accesibilidad y seguridad de este espacio público

Regala esta noticia
Añádenos en Google
Comienzan las obras de renovación del acerado del frente litoral de Adra

M. T.

Adra

Las obras de reparación, mejora y remodelación del acerado del frente litoral de Adra ya han comenzado. Los trabajos contemplan la renovación del pavimento peatonal ... y la adecuación de distintos elementos urbanos, con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad, accesibilidad, funcionalidad y durabilidad de este espacio público.

Esta funcionalidad es exclusiva para usuarios registrados.

Inicia sesión Crea tu cuenta

Reporta un error

[]

Comienzan las obras de renovación del acerado del frente litoral de Adra

[]

Comienzan las obras de renovación del acerado del frente litoral de Adra