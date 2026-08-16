 Saltar al contenido
Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería
2 meses gratis

Adra

  1. Portada
  2. Adra

El Complejo Deportivo Miramar de Adra encara la recta final de las obras

El municipio contará con este centro, que cuenta con unos 1.716.499 euros de inversión

Regala esta noticia
Añádenos en Google
El alcalde de Adra conversa con el presidente de Diputación sobre este proyecto para el municipio.

Javier Cortés

Adra

La Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Adra reafirmaron su alianza estratégica para llevar a cabo la ambiciosa ampliación y mejora del Complejo Deportivo Miramar. ... Las obras, que avanzan a buen ritmo desde su inicio en noviembre de 2025, encaran su recta final con el objetivo de que los vecinos puedan disfrutar de las renovadas instalaciones antes de que termine el presente año.

Esta funcionalidad es exclusiva para usuarios registrados.

Inicia sesión Crea tu cuenta

Reporta un error

[]

El Complejo Deportivo Miramar de Adra encara la recta final de las obras

[]

El Complejo Deportivo Miramar de Adra encara la recta final de las obras