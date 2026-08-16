El Complejo Deportivo Miramar de Adra encara la recta final de las obras

La Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Adra reafirmaron su alianza estratégica para llevar a cabo la ambiciosa ampliación y mejora del Complejo Deportivo Miramar. ... Las obras, que avanzan a buen ritmo desde su inicio en noviembre de 2025, encaran su recta final con el objetivo de que los vecinos puedan disfrutar de las renovadas instalaciones antes de que termine el presente año.

El proyecto, aprobado en Junta de Gobierno el pasado 29 de junio, es un claro ejemplo de cooperación interadministrativa. Cuenta con una inversión total de 1.7 millones de euros, financiados de manera conjunta: el Consistorio abderitano aporta 916.499 euros, mientras que la Institución Provincial contribuye con 800.000 euros (100.000 euros aportados en 2025 y 700.000 euros en 2026).

El presidente de la Diputación, José Antonio, mantuvo un encuentro en el que repasaron el estado de ejecución de los trabajos que están transformando el recinto. «Hoy nos reunimos con el alcalde para conocer los cambios que está experimentando el Complejo Deportivo Miramar Adra», señaló el presidente, quien subrayó que «una vez finalizadas las inversiones, que superan 1,7 millones de euros, los abderitanos van a contar con unas de las mejores instalaciones deportivas tanto de la provincia como de Almería».

Asimismo, el presidente quiso poner en valor el empeño del primer edil para impulsar esta iniciativa. «El alcalde tenía el empeño de impulsar este proyecto y lo ha conseguido uniendo a las dos instituciones. Enhorabuena, Manolo, sabes que desde la Diputación vamos a estar siempre al lado de los abderitanos para que tengan más y mejores servicios. Estamos ante una obra fundamental para el deporte base del municipio y, sobre todo, para el fomento del deporte entre todos los abderitanos gracias a la alianza estratégica entre Diputación y Ayuntamiento de os los ciudadanos».

Por su parte, el alcalde de Adra mostró su profunda gratitud hacia la Institución Provincial. «Quiero agradecer a la Diputación Provincial, y en la persona de su presidente, José Antonio, la ayuda y colaboración que ha tenido con Adra para el Complejo Miramar. Es una actuación importante para todos los abderitanos; hacer obras de tal envergadura sería imposible si no fuera por la colaboración entre Administraciones».

Características técnicas

El regidor detalló las características técnicas de la intervención, señalando que en esta primera fase se logró «reformar casi en su integridad la parte norte, donde va una pista de fútbol 7, dos pistas de pádel —una de ellas cubierta— y un nuevo bar con terraza para que puedan disfrutar todos los deportistas y vecinos que quieran visitar estas instalaciones».

Además, explicó que la actuación se extiende a la zona sur del complejo. «Se ha renovado por completo la luminaria de la pista cubierta y la pista exterior y los vestuarios se han reformado en su integridad».

El proyecto integral no solo supone la dotación de nuevas áreas deportivas, sino que pone un énfasis especial en el confort y la modernización.