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Concluyen las obras para adecuar al paso de peatones y ciclistas en la N-340A a su paso por La Curva

Transportes ha invertido casi cuatro millones de euros en construir un bulevar peatonal con zonas verdes, un carril bici de 746 metros de longitud y una glorieta para calmar el tráfico rodado

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Visita reciente del delegado del Gobierno en Andalucía a las obras del bulevar de La Curva.

Marcos Tárraga

Almería

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha finalizado las obras para adecuar al tránsito de peatones y ciclistas la travesía de la N-340A ... a su paso por La Curva, en el término municipal de Adra. Esta actuación ha contado con una inversión de 3,93 millones de euros (IVA incluido) financiada por los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

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Concluyen las obras para adecuar al paso de peatones y ciclistas en la N-340A a su paso por La Curva

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