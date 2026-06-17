Concluyen las obras para adecuar al paso de peatones y ciclistas en la N-340A a su paso por La Curva

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha finalizado las obras para adecuar al tránsito de peatones y ciclistas la travesía de la N-340A ... a su paso por La Curva, en el término municipal de Adra. Esta actuación ha contado con una inversión de 3,93 millones de euros (IVA incluido) financiada por los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Esta travesía se encuentra en un entorno urbano entre los kilómetros 392,6 y 393,4 de la N-340A, al sur de la A-7. La carretera une las localidades de Balanegra, Venta Nueva, Las Cuatro Higueras, La Curva, Puente del Río y Adra.

Los trabajos han consistido en la implantación de un gran bulevar con un carril bici de 746 metros de longitud en su acera sur interior, y de una glorieta en el km 393, que proporciona acceso al polígono industrial existente en el lado sur de la calzada. Estas actuaciones, además de calmar el tráfico rodado, posibilitan el uso de la vía por peatones y ciclistas en condiciones de seguridad y comodidad. El bulevar también dispone de zonas verdes, espacios diáfanos, zonas de sombra, elementos saludables y áreas de juegos infantiles.

La actuación está alineada con la Estrategia Estatal por la Bicicleta, un plan que pretende fomentar el uso de la bicicleta en todos sus ámbitos: como medio de transporte cotidiano, como actividad turística o como herramienta para el deporte y el ocio, siempre con el objetivo de avanzar hacia la movilidad sostenible y activa.

Tras la finalización de los trabajos, la titularidad de este tramo de la carretera se cederá al Ayuntamiento de Adra, que pasará a ser el nuevo responsable de su conservación y mantenimiento.