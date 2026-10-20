Condecoran a agentes de la Policía Local de Adra por su labor durante la DANA de Valencia

Agentes de la Policía Local de Adra han sido condecorados en el acto institucional celebrado en Catarroja (Valencia), en reconocimiento a su compromiso, solidaridad y ... colaboración durante las labores de emergencia desarrolladas tras la devastadora DANA que afectó a la Comunidad Valenciana en octubre de 2024. Ellos han sido el subinspector, Ángel Sebastián Parrilla, y los agentes Antonio Ortega y Mariano Pérez de la Concha.

El alcalde de Adra, Manuel Cortés, ha estado presente en este emotivo homenaje, acompañado por el concejal de Seguridad y Movilidad, José Crespo; la inspectora jefa de la Policía Local de Adra, María Trinidad Pérez; y el subinspector Ángel Parrilla, quienes han querido respaldar con su presencia a los agentes abderitanos distinguidos por su actuación en uno de los momentos más difíciles vividos por la población valenciana.

El acto, organizado por el Ayuntamiento de Catarroja, ha servido para expresar el agradecimiento de este municipio a los cuerpos de seguridad y servicios de emergencia que prestaron su ayuda durante la catástrofe, así como para rendir homenaje a las víctimas de las inundaciones. La participación de los agentes de la Policía Local de Adra en las labores de apoyo y asistencia a los afectados puso de manifiesto su vocación de servicio público, su profesionalidad y su compromiso con quienes más lo necesitaban, más allá de los límites del término municipal abderitano.

El alcalde, Manuel Cortés, ha trasladado su felicitación y agradecimiento a los agentes reconocidos, destacando el orgullo que supone para la ciudad de Adra contar con profesionales que representan valores tan importantes como la entrega, la solidaridad y el servicio a los demás. Esta condecoración constituye un reconocimiento a la labor realizada por los efectivos abderitanos y pone en valor la cooperación entre municipios y la importancia de la solidaridad institucional y humana ante situaciones de emergencia.