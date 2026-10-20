 Saltar al contenido
Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería
2 meses gratis

Adra

  1. Portada
  2. Adra

Condecoran a agentes de la Policía Local de Adra por su labor durante la DANA de Valencia

Manuel Cortés ha acompañado a los agentes homenajeados en Catarroja, junto al concejal de Seguridad y Movilidad; la inspectora jefa del cuerpo local

Regala esta noticia
Añádenos en Google
Condecoran a agentes de la Policía Local de Adra por su labor durante la DANA de Valencia

Marcos Tárraga

Almería

Agentes de la Policía Local de Adra han sido condecorados en el acto institucional celebrado en Catarroja (Valencia), en reconocimiento a su compromiso, solidaridad y ... colaboración durante las labores de emergencia desarrolladas tras la devastadora DANA que afectó a la Comunidad Valenciana en octubre de 2024. Ellos han sido el subinspector, Ángel Sebastián Parrilla, y los agentes Antonio Ortega y Mariano Pérez de la Concha.

Esta funcionalidad es exclusiva para usuarios registrados.

Inicia sesión Crea tu cuenta

Reporta un error

[]

Condecoran a agentes de la Policía Local de Adra por su labor durante la DANA de Valencia

[]

Condecoran a agentes de la Policía Local de Adra por su labor durante la DANA de Valencia