Cortés aprueba por mayoría el presupuesto de 2024

A más de 25 millones de euros asciende el presupuesto general del Ayuntamiento de Adra para el año 2024. Será la hoja de ruta del equipo de gobierno de Manuel Cortés (PP), quien se sirvió de la mayoría absoluta que atesora para sacar adelante su aprobación inicial. Las cuentas municipales fueron rechazadas por PSOE y Plataforma por Adra. El grupo municipal de Vox se abstuvo.

Los de 2024 son, según Alicia Heras, concejala de Hacienda, unos presupuestos «inversores y sociales, sin olvidar los servicios básicos». Con un saldo positivo de casi 140.000 euros entre ingresos y gastos, se prevé destinar a inversiones más de 3.200.000 euros. Entre ellas, destaca la primera fase de la remodelación del estadio Miramar o la renovación del alumbrado público. A más de tres millones de euros asciende también el gasto social, una partida destinada a ayuda a domicilio, Ley de Dependencia, iniciativas para la conciliación de trabajo y familia o ayudas de emergencia social para los más vulnerables.

A limpieza, mantenimiento de la vía pública, conservación de jardines y otros servicios básicos, se destinarán cuatro millones. También se recogen partidas para educación, cultura y deportes que ascienden a 1.400.000 euros. Heras, asimismo, destacó los Fondos Next Generation recogidos en estas cuentas: «Daremos apoyo a mercados en zonas urbanas, invertiremos en inclusión social y en la accesibilidad en edificios y espacios públicos. Fondos que se unen a las actuaciones contempladas en los Planes Provinciales».

Un discurso «de corta y pega»

La oposición no apoya los presupuestos generales presentados por el Grupo Popular. Teresa Piqueras, portavoz del Grupo Municipal Socialista, confesó que la intervención de Heras la dejó «helada». «No se ajusta a la realidad. El presupuesto es un corta y pega de años anteriores, con partidas genéricas y opacas. Sube el agua, la basura y eso no repercute en el bienestar de los vecinos de Adra», denunció. A su juicio, es imprescindible mejorar la calidad de los servicios municipales que se prestan, «son muy deficientes», y convocar plazas de Policía Local. «Hay mucho personal en oficinas y jefes de área y no hay para hacer las labores de a pie de calle», criticó. Además, acusó a los populares de haber «tirado a la basura» los fondos europeos llegados a través de la estrategia EDUSI, más de cinco millones de euros. Piqueras habló de «rincones con desencanto, un carril bici por el que no se puede transitar, caminos escolares inseguros» para mostrar su desacuerdo con el resultado de los proyectos ejecutados. «Adra está estancada y ustedes, acomodados en el gobierno», sentenció.

En esta misma línea se pronunció Esther Gómez, portavoz de Plataforma por Adra. Gómez se volvió a manifestar en contra de las modificaciones de crédito que el equipo de gobierno traslada a pleno a lo largo del ejercicio económico. «Sus presupuestos son un mero trámite. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia», señaló. Además, reiteró su negativa a privatizar servicios como «jardinería, conductores». Desde su punto de vista, no salen rentables por el pago del IVA y del propio beneficio empresarial. «Aumenta el pendiente de cobro y de pago con respecto al año anterior», denunció. «Estamos endeudados y nuestro municipio, estancado», sentenció.

La edil de Hacienda salió en defensa de la gestión del PP para desmentir que exista una subida de impuestos, sino «actualizaciones» del IPC. Además, puso de relieve las inversiones realizadas a lo largo del pasado año para responder a la «opacidad» criticada por los socialistas, a los que recordó que disponen de la información trimestral correspondiente de la gestión económica. Por su parte, reiteró a Plataforma por Adra que «el presupuesto está vivo» para justificar las modificaciones de crédito y las previsiones sobre las que se asienta. «Usted trae el no por sistema al presupuesto», le afeó a Esther Gómez. Heras reprochó a ambos partidos de la oposición la ausencia de propuestas para enriquecer las cuentas municipales, un reproche que reiteró el alcalde en su turno de palabra.

Alegato de Cortés

Para finalizar el punto, el alcalde intervino para reconocer que se deben mejorar los servicios primarios, pero que existe una «evolución». Apuntó a las obras que hay actualmente en marcha para dar cuenta de las inversiones que se realizan desde el Ayuntamiento y defendió el aumento de la carga impositiva. «No somos un ayuntamiento rico. Tenemos deuda que vamos depurando año tras año y es difícil hacerlo invirtiendo, destinando partidas sociales, sin subir los impuestos. Todos los municipios de alrededor han elevado los impuestos y este ayuntamiento lleva 15 años sin tocar la carga impositiva», justificó. «Este es un presupuesto acorde a los tiempos (…). Si se quieren mejorar las cosas, entre todos debemos contribuir», aseveró.

Vox se abstuvo en la votación y tampoco intervino en el debate plenario. La aprobación inicial del presupuesto general de 2024 salió adelante finalmente con los votos favorables del PP.