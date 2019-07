Cortés elude descifrar su sueldo y el de sus concejales Teresa Piqueras, Francis F. Guardia y Eva Requena, concejales del PSOE. / M. Torres El PSOE denuncia que se ha aumentado el gasto en retribuciones «en cerca de 750.000 euros» MARÍA TORRES ADRA Jueves, 4 julio 2019, 01:55

El Ayuntamiento de Adra tendrá «siete liberaciones divididas en 9 concejales». Es la «orden» indicada por el alcalde, Manuel Cortés, para establecer las retribuciones de los ediles. Una cifra aún por desvelar oficialmente, al igual que el sueldo del propio regidor. De momento, tan sólo se ha apuntado que las asignaciones económicas son inferiores a lo correspondería a un municipio de más de 20.000 habitantes.

Así lo ha acreditado el propio secretario municipal en el debate de un punto que no estaba contemplado en el orden del día y que se incluyó con carácter de urgencia. Nueve concejales tendrán dedicación exclusiva -incluido el concejal de Cs, Pedro Peña-, mas el alcalde. Recibirán 14 pagas anuales y un complemento mensual de 200, 250 y 300 euros, según cargo. Cortés atribuyó a «otro error de secretaría» la no inclusión del punto en el orden del día. A juicio de Plataforma, la votación legalmente «es nula» por tratarse de un pleno extraordinario. Compartió teoría con Vox: «Nos cuela el punto». La portavoz socialista, por su parte, pidió a Cortés más transparencia: «No tienen claro cuánto va a cobrar cada concejal y quién tendrá dedicación exclusiva o parcial. Sin embargo para el alcalde, que defendió la legalidad de la urgencia, está todo «claro y meridiano». El punto salió adelante gracias al apoyo de PP_y Cs que gobiernan con mayoría absoluta. Vox y PSOE votaron en contra y Esther Gómez no votó.

Posible incremento

Desde el PSOE se ha denunciado un aumento en el gasto por retribuciones. El principal partido de la posición asegura que se ha incrementado en «cerca de 750.000 euros» con respecto a la anterior Corporación municipal. Piqueras reprocha a PP y Cs que el importe de las retribuciones de los concejales con liberación «suban de 847.000 euros a 1.590.000 euros». Algo, a su juicio, «fuera de lugar» debido al plan de ajuste al que está sometido el Ayuntamiento de Adra por la deuda que arrastra. «No es de recibo que con la dejadez mostrada en todos estos años tengan ahora la poca decencia de subirse los sueldos, cuando los servicios que se prestan son totalmente deficientes», ha lamentado la también diputada provincial.