«Se ha creado un proceso de integración de gente joven en la parroquia muy bonito»

Se ha cumplido un año de la llegada del sacerdote José María Sánchez a la parroquia de Adra. Apenas llevaba 10 días al frente cuando se desplomó parte del ala este del templo. En su primera visita, ya alertó del preocupante estado de conservación de la iglesia. Consciente de la gravedad de los hechos, asumió el reto de rehabilitar una de las joyas arquitectónicas de Adra con perseverancia, entrega y sin descuidar su labor pastoral. Hoy sigue tocando todas las puertas, «las del Cielo y la de la Tierra», para conseguir colaboración.

- Un año después de su llegada a la parroquia de Adra, ¿qué valoración hace?

- Ha sido un año muy intenso. Con alrededor de 24.000 feligreses, es una parroquia con mucha demanda de celebraciones, de sacramentos, de funerales y de atención pastoral en definitiva. Necesitaríamos dos sacerdotes en Adra, al menos, sin contar el de los barrios. Gracias a Dios, hay laicos muy comprometidos con la parroquia. Hemos reestructurado el consejo parroquial, que es el órgano de representación que me sirve para gestionar la comunidad cristiana. Tengo muy buenos colaboradores en la tarea pastoral, también en hermandades y cofradías, y se está llevando a cabo un proceso de renovación e integración de gente joven muy bonito. Es un bastión humano muy importante tanto en Semana Santa como en las fiestas religiosas. Intento ayudarles para que las hermandades y cofradías estén vivas durante todo el año. Esta tarea requiere mucho tiempo, dedicación y acompañamiento, pero recompensa al ver los resultados.

- ¿Qué expectativas espera cumplir en su segundo año como párroco en Adra?

- Desde un punto de vista material, aunque sea el menos importante, terminar la reparación del templo es una prioridad. Nunca imaginé que me iba a tocar meterme en obras de nuevo. Ya venía de una obra importante en El Alquián. Es cansado y lo que más preocupa es el dinero que se necesita. En el plano espiritual, me centraré en seguir revitalizando la parroquia tras la pandemia, en fase de recuperación muy avanzada, y estar atento a lo que el Señor me pida en cada momento. Llegaré hasta donde mi fragilidad y mis fuerzas me permitan.

- ¿Se siente arropado por la comunidad cristiana por la que trabaja cada día?

- Para mí ha sido un regalo de Dios conocer a mucha gente y tan buena en este poco tiempo como párroco abderitano. Estoy convencido que serán verdaderos amigos con los que seguir escribiendo esta historia de amor que es la vida, si la afrontamos desde Dios.