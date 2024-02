Cuatro años sin Juan Andrés

María Torres Lunes, 5 de febrero 2024, 23:29 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

La familia de Juan Andrés Barranco, del que nada se sabe desde el 21 de febrero de 2020, saldrá a la calle para exigir que la búsqueda de este vecino de Adra no caiga en el olvido. Será el 18 de febrero, en una convocatoria pacífica con la que se pretende «presionar a la administración competente» para que se rastreen de forma exhaustiva los pozos existentes en la zona de La Parra, donde el desaparecido fue visto por última vez con vida.

Cuando se cumplen cuatro años de la desaparición, las esperanzas se desvanecen, pero no los esfuerzos por encontrar algún rastro que conduzcan a su paradero. «Se barajan dos hipótesis: una es el suicidio, porque él tenía problemas de salud mental y avisó en varias ocasiones de que lo haría, y otra es que tuviera un accidente y cayera por un barranco o tajo donde no se ha podido localizar por la vegetación y la peligrosidad de la zona en sí», apuntaron a IDEAL fuentes cercanas a la familia.

Concentración

La manifestación partirá el 18 de febrero, a las cuatro de la tarde, desde la plaza Puerta del Mar y finalizará ante el cuartel de la Guardia. Una concentración autorizada, según las mismas fuentes, que se ha puesto en conocimiento de la Subdelegación del Gobierno y del Ayuntamiento de Adra.

La familia insiste en la necesidad de rastrear los pozos y alude a dos informes elaborados por la asociación Guardias Civiles Solidarios, que no ha cesado en su empeño de buscar a Juan. El colectivo «recomienda que se revisen los pozos». Asimismo, se cuentan con el apoyo del Centro Nacional de Desaparecidos para «agilizar los trámites». «La Guardia Civil, aunque no hay nada cerrado aún, está estudiando nuestra petición para llevar a cabo el rastreo de los pozos. No es sencillo porque, de forma previa, los GEAS tienen que investigar la peligrosidad de la zona», matiza la familia del desaparecido.

Juan Andrés Barranco tenía 40 años el día de su desaparición. Mide 1,55 metros de altura. Nada se sabe de su paradero desde aquel 21 de febrero. Se han desarrollado numerosas batidas, con la participación de profesionales de la Guardia Civil y Guardias Civiles Solidarios así como familiares y voluntarios que se han sumado a la búsqueda. Todas han concluido sin éxito. La más reciente de la que trascendieron datos fue en octubre del año pasado. Se usaron detectores de metales y drones. Finalizó sin datos concluyentes.