Denuncian un «desastre ecológico» en las playas de El Lance de la Virgen

SOS en la playa de El Lance de la Virgen. Según ha alertado un vecino de esta barriada costera, los vertidos de arena que se están realizando para regenerar este tramo de costa -históricamente afectado por el avance del mar- está dañando un ecosistema marino «de incalculable valor». Gorgonias, esponjas, nudibranquios, caballitos de mar y otras especies protegidas están siendo «enterradas» sin que nada ni nadie lo remedie.

Miembros del Seprona de la Guardia Civil investigan los hechos y las pruebas gráficas aportadas a través de Equinac Almería. La voz de alarma llegó de la mano de un vecino de esta barriada, instructor de buceo, que conoce perfectamente la zona. «La arena del Lance está siendo vertida sobre un ecosistema marino de valor incalculable, enterrando gorgonias, esponjas, nudibranquios, etcétera», afirmó. Aficionado a la fotografía, inmortalizó el antes y el después a través de vídeos y fotografías que no dejan lugar a dudas. El material ya está en manos de los agentes.

Los vertidos de arena en este punto del litoral almeriense comenzaron hace unas semanas con el inicio del dragado del Puerto de Adra. La Agencia Pública de Puertos de Andalucía, perteneciente a la Junta de Andalucía, está ejecutando los trabajos de dragado para ampliar el calado de la bocana. Los sedimentos extraídos se están reutilizando, «a escasos 20 metros de la costa», en las barriadas costeras de El Lance de la Virgen y Guainos, pertenecientes al término municipal de Adra. Dos actuaciones que se están desarrollando de forma coordinada, previa autorización del Ministerio de Transición Ecológica del Gobierno de España.

«El Lance de la Virgen tiene una riqueza especialmente importante. Hay una especie de arrecife a poca profundidad lleno de vida. Es una zona de reproducción y cría de pulpo, boquerón, sardina y otras especies, pero también de especies protegidas poco habituales que tardan años en crecer como las gorgonias, los corales, las algas o las anémonas de mar», relató a este periódico el vecino que advirtió del «desastre ecológico» que asevera estar presenciando. «Con los vertidos directos de arena que se están realizando, ya he podido observar una piedra que antes estaba llena de vida totalmente enterrada. Otras están a punto de desaparecer. Los animales morirán si no se hace nada. Las administraciones no son conscientes del valor de este enclave», añadió indignado.

Tras el aviso de Equinac, agentes del Seprona se personaron en el Puerto de Adra para exigir la documentación correspondiente a la empresa adjudicataria del dragado de la bocana y remitieron la información recopilada al Servicio Provincial de Costas y al Ministerio de Transición Ecológica, que deberán determinar si continúan o no los vertidos de arena en El Lance.

Consultado por este periódico, desde el gobierno andaluz se alude a la autorización expresa del Gobierno de España para realizar estos vertidos de arena en las playas de El Lance de la Virgen y de Guainos. El documento está avalado por el Ministerio de Transición Ecológica, a través de la Dirección Provincial de Costas «para varios años».

Este informe, según las mismas fuentes, se fechó en junio de 2021 por un periodo de cuatro años y ratifica la «compatibilidad con la Estrategia Marina Estrecho y Alborán para el dragado de restitución de calados de la bocana y canal de acceso del puerto de Adra». Los tres puntos de vertido de arena los define el Servicio Provincial de Costas en «comunidades de arenas finas bien calibradas (...) por tanto, no se observa que pudiera causarse afección negativa a ninguna pradera de fanerógama por incremento de turbidez en los procesos de dragado y vertido», según las mismas fuentes.

Desde la Subdelegación del Gobierno en Almería, por su parte, también se alude «al acuerdo con el informe de compatibilidad de la Estrategia Marina del Estrecho de Alborán de la Dirección General de Costas» para autorizar los vertidos de arena.

La ausencia de playa en este tramo costero del término municipal de Adra motiva cada verano vertidos similares por parte del Gobierno de España, a petición de los propios vecinos y del Ayuntamiento de Adra, para regenerar la costa. Sus habitantes son testigos, cada año, del inevitable avance del mar frente a sus casas. Hasta la fecha no se había registrado una denuncia que apuntase a la destrucción de especies protegidas en los trabajos de regeneración.

La previsión es extraer 50.000 metros cúbicos del puerto

Con un presupuesto que supera el medio millón, el dragado comenzó en junio y se extenderá tres meses. El objetivo es mantener y conservar el calado del puerto para garantizar una navegación «segura» en esa zona.

El fin último es recuperar el calado primitivo de la dársena, bocana y entorno del dique de abrigo de Poniente del Puerto de Adra.

«Los estudios previos apuntan la necesidad de actuar especialmente en la zona del dique de poniente y en el espigón pantalla con respecto a los dragados similares efectuados en los años 2015 y 2011», se justifica.

La arena extraída se está desplazando en barco hasta Guainos y El Lance, situadas a tres y dos millas náuticas de la bocana, respectivamente.