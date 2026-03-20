Desalojadas 40 personas por un incendio de madrugada en un piso de Adra

Un incendio declarado a las 1.30 horas en la localidad almeriense de Adra ha provocado el desalojo de hasta 40 vecinos. El fuego se ... ha registrado en el patio de un piso bajo de un edificio de tres plantas ubicado en la calle Lope de Vega.

Han intervenido en este siniestro efectivos de Bomberos del Poniente, de 061, de Policía Local, de Guardia Civil y de Protección Civil de Adra.

En este incendio no ha habido personas heridas, aunque durante la intervención de los servicios de emergencia en el lugar los vecinos del bloque, unas 40 personas, han tenido que ser desalojadas. Todas han podido regresar a sus viviendas una vez concluidas las tareas de extinción.