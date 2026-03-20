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Desalojadas 40 personas por un incendio de madrugada en un piso de Adra

El fuego se ha registrado en el patio de un piso bajo de un edificio de tres plantas ubicado en la calle Lope de Vega.

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Viernes, 20 de marzo 2026, 09:17

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Un incendio declarado a las 1.30 horas en la localidad almeriense de Adra ha provocado el desalojo de hasta 40 vecinos. El fuego se ... ha registrado en el patio de un piso bajo de un edificio de tres plantas ubicado en la calle Lope de Vega.

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