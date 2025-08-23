Destacan los vínculos personales de Javier Aureliano García como pregonero de Adra

J. C. Sábado, 23 de agosto 2025, 01:53 Comenta Compartir

El portavoz del equipo de Gobierno, José Crespo, respondió a las críticas del PSOE sobre la elección de Javier Aureliano García como pregonero de la Feria y Fiestas de Adra 2025, subrayando que se trata de una decisión «plenamente justificada tanto por los profundos lazos personales y familiares que le unen a la ciudad como por su compromiso institucional con nuestro municipio».

«La designación de Javier Aureliano García no responde a ningún interés partidista, sino al reconocimiento de una figura con una trayectoria de compromiso, cercanía y cariño por nuestra tierra». «Hay que recordar que aunque la ciudad natal de García es Balanegra, siempre destaca su amor por Adra, la tierra de su madre y de toda su familia materna, en la que se bautizó, estudió y de la que guarda buenos recuerdos de su infancia y adolescencia», explicó Crespo, subrayando que su vinculación con la ciudad es «innegable».

Labor

Crespo lamentó que el PSOE «intente politizar un acto que debería unirnos y no dividirnos» y que lo haga «con estas declaraciones en las que parece que no quieren reconocer la labor y la ayuda de la institución a la ciudad», ya que García preside la Diputación Provincial de Almería, «cuya ayuda ha sido y sigue siendo clave para sacar adelante muchos proyectos importantes en nuestra localidad en los últimos años».

En este sentido, Crespo puso como ejemplo «la renovación de un Auditorio a la altura de lo que merece Adra, el acondicionamiento de decenas de caminos rurales, la mejora de la accesibilidad de numerosas calles, el aumento de zonas verdes en la ciudad o la colaboración «imprescindible» de Diputación para que el The Juergas Rock Festival, un auténtico revulsivo cultural y turístico, siga celebrando ediciones cada verano en la costa abderitana».

En definitiva, incidió en que «la Diputación Provincial, bajo el liderazgo de Javier Aureliano García, ha impulsado proyectos e inversiones que han supuesto mejoras reales para la vida de los abderitanos y abderitanas, siempre con la mirada puesta en modernizar la ciudad y mantener vivas nuestras tradiciones». «El pregón de la Feria es un momento para celebrar juntos lo que somos como pueblo, y estamos convencidos de que Javier Aureliano García sabrá estar a la altura de esa responsabilidad», concluyó.