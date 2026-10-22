Detenido en Adra por el presunto robo con violencia a un viandante

La Policía Local de Adra ha detenido a un hombre de 25 años como presunto autor de un delito de robo con violencia, tras sustraer ... una bandolera a un viandante mediante un forcejeo. Los hechos han tenido lugar en la avenida del Mediterráneo, en las inmediaciones del Paseo Marítimo. La actuación policial se ha producido tras recibir un aviso alertando de que un individuo había forcejeado con un viandante hasta conseguir arrebatarle una bandolera que contenía dinero y documentación personal.

Hasta el lugar de los hechos se ha desplazado una patrulla de la Policía Local, cuyos agentes han localizado al presunto autor retenido por tres ciudadanos que habían presenciado lo ocurrido y habían conseguido impedir que abandonara la zona hasta la llegada de los efectivos policiales. Una vez en el lugar, los agentes han procedido a identificar a las personas implicadas y a recabar información sobre lo sucedido. Tras las manifestaciones de los testigos y el reconocimiento de los hechos por parte del presunto autor, los policías han procedido a su detención por un presunto delito de robo con violencia.

Posteriormente, el detenido ha sido informado de los derechos que le asisten y ha sido trasladado a dependencias policiales para la instrucción de las correspondientes diligencias, que han sido remitidas a la Guardia Civil de Adra. Esta actuación ha puesto de manifiesto la importancia de la colaboración ciudadana y de la rápida respuesta de la Policía Local ante situaciones que afectan a la seguridad de los vecinos y vecinas del municipio.