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Detenido en Adra por el presunto robo con violencia a un viandante

Ha ocurrido en las inmediaciones del Paseo Marítimo gracias a la rápida intervención de la Policía Local y la colaboración ciudadana

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Detenido en Adra por el presunto robo con violencia a un viandante

R. I.

Adra

La Policía Local de Adra ha detenido a un hombre de 25 años como presunto autor de un delito de robo con violencia, tras sustraer ... una bandolera a un viandante mediante un forcejeo. Los hechos han tenido lugar en la avenida del Mediterráneo, en las inmediaciones del Paseo Marítimo. La actuación policial se ha producido tras recibir un aviso alertando de que un individuo había forcejeado con un viandante hasta conseguir arrebatarle una bandolera que contenía dinero y documentación personal.

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