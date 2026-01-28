Detenido un hombre en Adra por cometer hasta once robos en vehículos

La Guardia Civil de Adra ha detenido a un hombre como presunto autor de once robos con fuerza en el interior de vehículos cometidos en ... diferentes puntos del municipio.

La operación, bajo el nombre 'Ratecados', comenzó tras la denuncia presentada por un ciudadano por la comisión de un delito de robo en el interior de su vehículo, que se encontraba estacionado en la vía pública, al que el autor accedió tras facturar uno de los cristales y del que sustrajo diversos efectos personales.

Los agentes del Puesto Principal de Adra montaron un dispositivo de localización y, una vez obtenida «suficiente información» para centrar sus pesquisas, determinaron la implicación del arrestado como autor del robo con fuerza.

En el operativo también intervino la Policía Local de Adra, que identificó al investigado en las inmediaciones de varios estacionamientos aislados, portando «objetos de dudosa procedencia», procediendo a su incautación e informando a la Guardia Civil.

Gracias a la coordinación entre ambos cuerpos policiales y a las gestiones practicadas por los agentes del Puesto Principal de Adra, se relacionaron los efectos incautados con los denunciados como sustraídos, esclareciendo un total de 11 hechos delictivos, todos ellos robos con fuerza en el interior de vehículos cometidos con el mismo modus operandi.

Las diligencias y el detenido han sido puestos a disposición del Tribunal de Instancia de Berja, quedando la investigación «abierta» para determinar su posible implicación en otros hechos de similares características ocurridos recientemente en la localidad. Además, se procedió a la devolución de los efectos sustraídos a los legítimos propietarios.

Estas actuaciones se enmarcan en el conjunto de operativos y dispositivos de prevención que la Guardia Civil desarrolla en la demarcación de Adra con el objetivo de prevenir y esclarecer delitos contra el patrimonio, reforzando el compromiso en materia de seguridad y protección de la ciudadanía en la comarca del Poniente Almeriense.

Desde la Guardia Civil han destacado la importancia de la colaboración ciudadana y la cooperación entre cuerpos policiales, fundamentales para el esclarecimiento de los hechos.