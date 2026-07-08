Detenido al ser sorprendido llevando hachís en bolsas en Adra

La Policía Local de Adra ha detenido a una persona por un presunto delito contra la salud pública tras una actuación desarrollada en la zona ... del barranco de La Noria. La intervención se produjo en el marco de un servicio de control, cuando los agentes identificaron al conductor de un turismo que circulaba por la zona.

Según consta en el atestado, los agentes apreciaron un fuerte olor a hachís procedente del vehículo y realizaron un registro en el que localizaron varias bolsas con una sustancia presuntamente estupefaciente. El material intervenido arrojó un peso total de 19,89 gramos, junto con 285 euros en efectivo fraccionado y diversas monedas.

La persona fue detenida e informada de los derechos que le asisten conforme a la legislación vigente. Las diligencias, junto con los efectos intervenidos, fueron remitidas a la Guardia Civil de Adra para la continuación de las actuaciones, manteniéndose la presunción de inocencia hasta que exista resolución judicial firme.