 Saltar al contenido
Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería
2 meses gratis

Adra

  1. Portada
  2. Adra

Detenido al ser sorprendido llevando hachís en bolsas en Adra

La Policía Local interviene, además, 285 euros en efectivo durante el control en el barranco La Noria

Regala esta noticia
Añádenos en Google
Detenido al ser sorprendido llevando hachís en bolsas en Adra

M. T.

Adra

La Policía Local de Adra ha detenido a una persona por un presunto delito contra la salud pública tras una actuación desarrollada en la zona ... del barranco de La Noria. La intervención se produjo en el marco de un servicio de control, cuando los agentes identificaron al conductor de un turismo que circulaba por la zona.

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Inicia sesión Suscríbete

Reporta un error

[]

Detenido al ser sorprendido llevando hachís en bolsas en Adra

[]

Detenido al ser sorprendido llevando hachís en bolsas en Adra