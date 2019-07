Detienen a un vecino de Adra por una plantación de marihuana localizada en Albuñol La operación se ha saldado con tres detenidos más, vecinos de El Ejido, por una plantación invernada con 5.000 plantas R. I. Viernes, 12 julio 2019, 11:41

La Guardia Civil ha localizado una plantación invernada con 5375 plantas. Se ubica en Albuñol. Tres de los detenidos, acusados de un delito contra la salud pública, son de El Ejido y uno es de Adra.

El único detenido de Adra tiene 38 años y responde a las iniciales F. T. M. G. El resto son ejidenses: M. C. M., de 38 años de edad, J. C. M., de 59 años de edad y R. C. M., de 33.

Los agentes de la Guardia Civil inician su actuación cuando el pasado 21 de junio cuando a través de la colaboración de la ciudadanía, se tiene conocimiento de que un vecino de la localidad de Adra estaría dedicándose al cultivo de marihuana a gran escala en una plantación invernada.

Se inicia una investigación para determinar la existencia de una posible plantación en invernadero. Los agentes a través de gestiones de información, discretos seguimientos y vigilancias, logran averiguar que la plantación en cuestión se ubicaría en la vecina localidad de Albuñol (Granada).

En la última fase de la investigación, los agentes de la Guardia Civil proceden a la inspección de la finca invernada, observando como en el perímetro exterior se encuentra sembrada de tomate.

En una inspección más profunda los agentes localizan poco más al interior de la finca un gran número de plantas de marihuana de gran altura, enfocando los agentes sus actuaciones a la identificación y detención de los responsables de la plantación.

Por último, los agentes logran identificar a los cuatro responsables del cultivo y vigilancia de la finca, procediendo a su detención por un delito contra la salud pública e interviniendo además un vehículo y una cámara de seguridad.

Las diligencias instruidas por la Guardia Civil, fueron entregadas en el Juzgado de Instrucción 4 de los de Motril (Granada).