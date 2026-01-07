Diputación da luz verde a 1,7 millones para la nueva sede de la Policía Local de Adra

La Diputación Provincial de Almería ha dado luz verde en Junta de Gobierno a la licitación del proyecto de mejorar las instalaciones de la Policía ... Local de Adra por un importe de 1,7 millones de euros. Esta actuación está enmarcada en el Plan Provincial de Obras y Servicios 2024-27, ha detallado este miércoles en un comunicado la entidad, que incide en que, con ello, se permitirá dotar al municipio de unas instalaciones modernas, funcionales y plenamente accesibles.

La actuación contempla la ejecución de un edificio de nueva planta, con una superficie construida total cercana a los 930 metros cuadrados, distribuido en dos plantas, así como la reordenación integral de la plaza de acceso, concebida como un espacio público amable, accesible y adaptado a las necesidades de la ciudadanía y de los servicios de emergencia.

El nuevo edificio, ha avanzado la institución provincial, dará respuesta al programa de necesidades del Cuerpo de Policía Local de Adra, centralizando en una única sede los servicios administrativos, de atención al ciudadano, formación, vestuarios y zonas de trabajo interno, además de un aparcamiento para vehículos oficiales.

El diseño diferencia claramente los accesos público y privativo, mejorando la seguridad y la operatividad diaria, y cumple con toda la normativa técnica, urbanística y de accesibilidad vigente. La ordenación de la plaza permitirá, además, mejorar los itinerarios peatonales, incorporar zonas verdes y de sombra y garantizar una salida de emergencia para los vehículos policiales sin interferir en el uso ciudadano del espacio.

«Con esta actuación damos un paso decisivo para dotar a Adra de unas instalaciones policiales acordes a las necesidades reales del municipio y del servicio que presta su Policía Local, apostando por un edificio moderno, accesible y funcional que mejora tanto las condiciones de trabajo de los agentes como la atención que se ofrece a la ciudadanía», ha destacado el diputado de Fomento, Antonio Jesús Rodríguez. Asimismo, ha subrayado que esta inversión, incluida en el Plan Provincial de Obras y Servicios 2024-27, «es un ejemplo claro del compromiso de la Diputación con la seguridad, la vertebración territorial y la mejora de los servicios públicos en todos los municipios, independientemente de su tamaño».

El responsable provincial de Fomento ha señalado que «no se trata solo de construir un edificio, sino de integrar esta nueva sede en su entorno urbano, con una plaza de acceso pensada para las personas, accesible, con zonas verdes y preparada para responder con eficacia ante situaciones de emergencia». En este sentido, ha remarcado que el proyecto «centraliza en un único espacio todos los servicios de la Policía Local, optimiza los recursos municipales y refuerza la operatividad diaria del cuerpo, siempre con el objetivo final de ofrecer una mayor seguridad y una mejor calidad de vida a los vecinos de Adra».

«Eeste proyecto supone un avance histórico para Adra, ya que responde a una infraestructura muy demandada y permitirá contar con unas dependencias policiales modernas, seguras y adaptadas a las necesidades actuales del municipio», ha valorado el alcalde de Adra, Manuel Cortés, quien ha agradecido el apoyo de la Diputación Provincial.

«La colaboración entre administraciones es clave para seguir mejorando los servicios públicos y reforzar la seguridad ciudadana, dotando a nuestra Policía Local de los medios e infraestructuras que merece para desempeñar su labor en las mejores condiciones», ha destacado Cortés.