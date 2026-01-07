Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Antonio Jesús Rodríguez y Manuel Cortés. R. I.

Diputación da luz verde a 1,7 millones para la nueva sede de la Policía Local de Adra

El proyecto incluye la construcción de un nuevo edificio de dos plantas así como la reordenación de la plaza de acceso al mismo

Ideal

Miércoles, 7 de enero 2026, 14:21

Comenta

La Diputación Provincial de Almería ha dado luz verde en Junta de Gobierno a la licitación del proyecto de mejorar las instalaciones de la Policía ... Local de Adra por un importe de 1,7 millones de euros. Esta actuación está enmarcada en el Plan Provincial de Obras y Servicios 2024-27, ha detallado este miércoles en un comunicado la entidad, que incide en que, con ello, se permitirá dotar al municipio de unas instalaciones modernas, funcionales y plenamente accesibles.

