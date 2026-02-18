Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Adra

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Dos detenidos en Adra por estafar más de 8.000 euros en joyas falsas

El propietario de una tienda de compraventa alertó a la Guardia Civil de que las piezas de oro blanco no eran verdaderas

Ideal

Miércoles, 18 de febrero 2026, 18:41

Comenta

La Guardia Civil de Almería ha detenido a dos hombres en Adra como presuntos autores de un delito de estafa al tratar de vender joyas ... haciéndolas pasar por oro blanco en un negocio de compraventa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un ajuste de cuentas acaba con un herido muy grave en el hospital con cuatro disparos
  2. 2 La exquisita comida de Zinedine Zidane y su hijo en un restaurante de moda de Granada
  3. 3

    Apuñala en Iznalloz a un hombre con el que tuvo una relación y provoca una trifulca entre las dos familias
  4. 4

    «Borrica, estás gilipollas...»: los mensajes del exnúmero dos de la Policía acusado de violar a una subordinada
  5. 5 Acaba con un destornillador clavado en la mano tras una pelea con armas blancas en Granada
  6. 6

    Condenado por estafa un abogado que usó el forfait de su padre para esquiar gratis en la Sierra
  7. 7 El asesino de Castellón se hizo un selfi con los cadáveres y envió la foto a varios contactos del teléfono de la mujer degollada
  8. 8 Dos mujeres heridas en un accidente en la Circunvalación de Granada
  9. 9 El infierno de una menor de Granada en casa de su madre y su novio: maltratos y violaciones
  10. 10 Los conductores podrían pagar hasta tres euros el litro por repostar gasolina

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Dos detenidos en Adra por estafar más de 8.000 euros en joyas falsas

Dos detenidos en Adra por estafar más de 8.000 euros en joyas falsas