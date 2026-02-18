Dos detenidos en Adra por estafar más de 8.000 euros en joyas falsas

La Guardia Civil de Almería ha detenido a dos hombres en Adra como presuntos autores de un delito de estafa al tratar de vender joyas ... haciéndolas pasar por oro blanco en un negocio de compraventa.

Bajo la operación 'Testun', la investigación comenzó tras la denuncia del propietario del establecimiento el pasado 29 de enero, cuando alertó de que varias piezas adquiridas «no eran auténticas».

Los primeros indicios permitieron comprobar que los sospechosos acudieron al negocio con «diversas joyas de oro blanco» y que, tras superar inicialmente las pruebas habituales de verificación, fueron adquiridas por el dueño, que pagó 8.000 euros por las piezas.

Posteriormente, el denunciante, pudo comprobar que «al menos» una de las piezas adquiridas no era oro blanco «auténtico» por lo que lo puso en conocimiento de la Guardia Civil.

Tras las indagaciones pertinentes para localizar a los autores, la Benemérita tuvo conocimiento de que tenían previsto «regresar al establecimiento para completar una nueva venta, por lo que se pudo proceder a la detención de uno de los implicados, quien portaba nuevas piezas de joyería de similares características a las vendidas, las cuales pretendía vender por unos 5.000 euros».

El segundo autor fue detenido en Almería y ambos han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial de Berja.