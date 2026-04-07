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Dos detenidos en Adra por tráfico de drogas y robo con violencia de un bolso

La Policía Local ha intervenido a uno de los arrestados 62 gramos de marihuana o hachís y polen de cannabis, además de más de 1.300 euros en efectivo

Martes, 7 de abril 2026, 13:49

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La Policía Local de Adra ha detenido a un individuo como presunto autor de un delito contra la salud pública, en el marco de las ... labores de vigilancia y prevención que se desarrollan de forma habitual en el municipio. Los hechos tuvieron lugar el pasado 26 de marzo, en la calle Postiguillo, cuando los agentes observaron a una persona que, al percatarse de la presencia policial, mostró una actitud sospechosa, acelerando el paso.

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