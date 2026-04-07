Dos detenidos en Adra por tráfico de drogas y robo con violencia de un bolso
La Policía Local ha intervenido a uno de los arrestados 62 gramos de marihuana o hachís y polen de cannabis, además de más de 1.300 euros en efectivo
Martes, 7 de abril 2026, 13:49
La Policía Local de Adra ha detenido a un individuo como presunto autor de un delito contra la salud pública, en el marco de las ... labores de vigilancia y prevención que se desarrollan de forma habitual en el municipio. Los hechos tuvieron lugar el pasado 26 de marzo, en la calle Postiguillo, cuando los agentes observaron a una persona que, al percatarse de la presencia policial, mostró una actitud sospechosa, acelerando el paso.
Tras darle el alto y proceder a su identificación y registro, los agentes localizaron diversas sustancias estupefacientes y dinero en efectivo.
En concreto, se intervinieron aproximadamente 62 gramos de marihuana distribuidos en múltiples dosis, así como hachís y polen de cannabis, además de más de 1.300 euros en efectivo fraccionado en distintos billetes.
Ante estos hechos, se procedió a la detención del individuo, siendo informado de sus derechos y trasladado a dependencias policiales para la instrucción de las diligencias correspondientes. Posteriormente, el atestado ha sido remitido a la Guardia Civil para su puesta a disposición judicial.
El concejal de Seguridad y Movilidad, José Crespo, ha puesto en valor la labor de la Policía Local, destacando su compromiso con la seguridad ciudadana y la lucha contra el tráfico de sustancias ilegales en el municipio. Asimismo, ha reiterado el firme compromiso del Ayuntamiento de Adra con la prevención del delito, agradeciendo la colaboración ciudadana y el trabajo coordinado de los cuerpos de seguridad.
Robo con violencia
Días más tarde, el 30 de marzo, la Policía Local detuvo a un individuo, tras el aviso de una mujer a la que le habían sustraído el bolso. Los agentes localizaron al sospechoso, que huyó a la carrera y fue interceptado, hallándose en su poder un teléfono móvil que la víctima reconoció como suyo.
Además, durante la detención, el individuo mostró una actitud violenta, oponiendo resistencia activa e intentando agredir a los agentes con un objeto metálico, por lo que fue detenido por un presunto delito de robo con violencia y desobediencia y resistencia a agendes de la autoridad, siendo posteriormente asistido en un centro sanitario sin presentar lesiones de relevancia y remitiéndose las diligencias y efectos intervenidos a la Guardia Civil.
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