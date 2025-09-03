El equipo de Gobierno de Dalías se reúne con la Asociación de Mayores Santa María de Ambrox de cara a las fiestas El Ayuntamiento colabora en el almuerzo anual y actividades a realizar con motivo de las fiestas del Cristo de la Luz, colaborará con las actividades del calendario de invierno para reforzar las actividades y en el mantenimiento de la sede social.

El equipo de Gobierno y la Asociación de Mayores Santa María de Ambrox han mantenido un encuentro con el objetivo de atender las propuestas del colectivo, escuchar sus necesidades y coordinar la colaboración municipal en las actividades que se desarrollarán en el marco de las próximas fiestas en honor al Santísimo Cristo de la Luz, como se viene realizando con el resto de las asociaciones para ultimar todos los detalles.

La reunión ha contado con la participación de la presidenta de la asociación, Mercedes Romero, y los miembros de la junta directiva, quienes han trasladado las principales demandas de los asociados y los retos a los que se enfrentan a corto y largo plazo.

Además, se ha realizado un repaso al calendario anual de actividades, con el fin de preparar de manera conjunta los recursos y apoyos necesarios para su correcto desarrollo. Estas actividades, que se extienden a lo largo de todo el año, son un pilar fundamental en la vida social y cultural de Dalías, fomentando la participación de las personas mayores de Dalías y Celín.

El alcalde, Francisco Lirola, ha señalado que «ha sido una jornada de trabajo muy satisfactoria junto a los responsables de la asociación, quienes para todos nosotros son un claro ejemplo por su desinteresada dedicación y su amplia sabiduría, con los que estamos deseando compartir el multitudinario almuerzo de septiembre que tan buenos momentos nos deja siempre y para lo que ya está todo listo».

Asimismo, el regidor asegura que «desde el Ayuntamiento vamos a atender progresivamente sus propuestas y reforzar la colaboración a lo largo de todo el año en su programación de actividades».

Los representantes de la asociación quisieron manifestar «nuestro agradecimiento al gobierno municipal por todas las mejoras que se han ido realizando en el centro a lo largo del año, que redundan en el bienestar de los asociados, así como la atención que se presta a las inquietudes de los mayores».

El Ayuntamiento de Dalías agradece el papel fundamental que desempeñan los socios en la vida social del municipio y en la transmisión de valores, experiencias y tradiciones a las nuevas generaciones.

