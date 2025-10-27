La Escuela de Familia de Adra ofrece una charla sobre el trastorno por déficit de atención y el autismo Impartida por la psicóloga, Elisabet Ruiz, con la colaboración de la Asociación 'Siempre Valientes', tendrá lugar este viernes, 31 de octubre

Marcos Tárraga Almería Lunes, 27 de octubre 2025, 13:53 Comenta Compartir

La Escuela de Familia de Adra acoge este viernes, día 31 de octubre, 'Mi hijo tiene TDAH o Autismo. Pautas', una charla impartida por la psicóloga, Elisabet Ruiz, en el Centro de Interpretación de la Pesca, de 10:30 a 12:00 horas. Durante esta cita, la ponente hablará sobre la neurodivergencia, en concreto, sobre el trastorno por déficit de atención y el autismo. Los asistentes conocerán todas las características de estos trastornos, las diferentes terapias que existen y su evolución a lo largo de la infancia, adolescencia y la adultez.

Además, esta charla contará con la colaboración de miembros de la Asociación 'Siempre Valientes', que hablarán de su proyecto y qué hacen dentro de la asociación. Al ser un día no lectivo, la charla se adaptará a un público no solo adulto sino también infantil. Todos son bienvenidos para conocer la neurodivergencia y mejorar las relaciones sociales desde una perspectiva diversa con el resto de los compañeros.

Para disfrutar de esta iniciativa, que es totalmente gratuita y abierta a todo el público y que ha sido creada para promover habilidades educativas que garanticen la protección y el adecuado desarrollo de los y las menores, es necesaria la inscripción previa, que podrá hacerse en el edificio de Servicios Sociales o a través del número de teléfono 678 853 924.

Cabe recordar que la Escuela de Familia tiene como principal objetivo promover habilidades educativas que garanticen la protección y el adecuado desarrollo de los y las menores. Este programa, conformado por 15 citas que se desarrollarán durante este 2025, cuenta con la intervención de las concejalías de Servicios Sociales, Salud, Juventud y Seguridad Ciudadana y la colaboración del Centro VUELA – Guadalinfo CAPI La Alquería, FEAFES El Timón, Axdial, Colega, Asociación Siempre Valientes, Ciudades Drogas, Elisabet Ruiz con el gabinete de Creciendo en Familia; además de distintos agentes sociales y profesionales que dotan a la Escuela de Familia de la información y profesionalidad que requiere.