La Escuela de Familia de Adra da el salto al formato online

El Ayuntamiento de Adra ha presentado una nueva edición de su ya tradicional Escuela de Familia, una iniciativa consolidada en el municipio que este 2026 ... llega «renovada, adaptándose a los nuevos tiempos y a las necesidades de las familias abderitanas mediante un formato completamente digital», así lo ha explicado la edil de Servicios Sociales, Patricia Berenguel, junto a la psicóloga, Elisabeth Ruiz, quienes han puesto en valor la importancia de seguir ofreciendo recursos educativos que favorezcan la protección, el bienestar y el adecuado desarrollo de los niños, niñas y adolescentes.

Durante la presentación, Berenguel ha señalado que «serán un total de 13 charlas online que abordarán durante todo el año temas clave para la educación, la convivencia y el bienestar familiar, permitiendo a las familias acceder a contenidos de interés de forma flexible y adaptada a sus necesidades».

Asimismo, ha recordado que la Escuela de Familia tiene como principal objetivo «promover habilidades educativas y herramientas prácticas dirigidas a madres, padres y cuidadores, que les permitan afrontar los principales retos de la crianza en la actualidad».

En esta nueva edición, las charlas «dejan de ser presenciales y estarán disponibles en la web del Ayuntamiento de Adra, facilitando el acceso a la información de forma cómoda, flexible y gratuita».

El programa abordará de manera transversal cuestiones clave para el entorno familiar, como la inteligencia emocional, la gestión de las rabietas, la adolescencia, el uso responsable de las tecnologías, la salud mental, las adicciones, la diversidad, la igualdad, la prevención de la violencia de género, así como aspectos relacionados con el desarrollo educativo y las necesidades específicas como el TDAH, el autismo o la dislexia. Todo ello desde un enfoque preventivo, educativo y de acompañamiento a las familias.

Las temáticas se han programado coincidiendo con distintos días mundiales e internacionales, reforzando así su carácter de sensibilización y concienciación social.

Esta edición cuenta, un año más, con la intervención de las concejalías de Servicios Sociales, Salud, Juventud y Seguridad Ciudadana, así como con la colaboración del Centro VUELA - Guadalinfo CAPI La Alquería, FEAFES El Timón, Axdial, Colega, Asociación Siempre Valientes, Ciudades Drogas, Elisabet Ruiz con el gabinete de Creciendo en Familia, además de distintos agentes sociales y profesionales que dotan a la Escuela de Familia de la información y la profesionalidad que requiere.

Desde el Ayuntamiento de Adra se anima a las familias del municipio a participar en esta iniciativa, que refuerza el compromiso municipal con la educación, la prevención y el acompañamiento familiar, apostando por un modelo accesible y adaptado a la realidad actual.

Calendario Escuela de Familia 2026

El calendario empieza del 9 al 15 de febrero: Inteligencia emocional en la familia. Del 23 al 27 de febrero: las rabietas; del 9 al 15 de marzo: La pareja y la mujer (Día Internacional de la Mujer); del 6 al 12 de abril: TDHA y autismo (Día Mundial del Autismo); el 11 al 17 de mayo: El uso de las tecnologías en familia (Día Internacional de Internet); del 25 al 31 de mayo: Adicciones (Día Mundial Sin Tabaco); del 15 al 21 de junio: LGTBI (Día Internacional del LGTBI); del 20 al 26 de julio: El cuidado de los nietos (Día Mundial de los Abuelos); del 14 al 20 de septiembre: Movilidad y salud (Semana Europea de la Movilidad); el 5 al 11 de octubre: Dislexia (Día Mundial de la Dislexia); el 12 al 18 de octubre: Salud mental (Día Mundial de la Salud Mental); del 9 al 15 de noviembre: La adolescencia (Día Universal de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia) y el 23 al 29 de noviembre: Contra la violencia de género (Día Mundial contra la Violencia de Género).