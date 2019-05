Esther Gómez plantea un debate entre los seis candidatos La cabeza de lista de Plataforma por Adra presenta su candidatura hoy en el Centro Cultural M. TORRES ADRA Martes, 14 mayo 2019, 10:42

La candidata a la alcaldía abderitana por Plataforma por Adra, Esther Gómez, ha propuesto realizar un debate electoral a los alcaldables que se presentan a los comicios municipales del 26 de mayo. Lo ha hecho a través de las redes sociales y ha recibido la callada por respuesta.

Para la que fuera cabeza de lista por Plataforma Ciudadana Abderitana en los pasados comicios electorales, hoy concejala independiente, es «incomprensible» la negativa a realizar un debate público. Una herramienta que, a su juicio, servirá para confrontar las distintas propuestas electorales y, en definitiva, para informar a los electores. Basa su petición, además, en el seguimiento registrado en los debates electorales organizados en las pasadas elecciones autonómicas. «El cabeza de lista del PP y actual alcalde, y la cabeza de lista del PSOE, Teresa Piqueras, no quieran ese debate porque los dos saben que saldrían 'muy perjudicados'. El primero, porque tendría que dar muchas explicaciones por la desastrosa gestión del PP en los dieciséis años de Gobierno; y el segundo, el PSOE, porque como única oposición a ese Gobierno del PP no ha sido capaz de mostrar ese desastre a los vecinos de Adra y prueba de ello es que, en esos dieciséis años, no ha sido alternativa al PP», argumenta al respecto.

A la negativa de Cs, Vox e IU «no le encuentro explicación». A estos tres les insiste en la organización de un debate con representación de las cinco candidaturas. «PP y PSOE quedarán en evidencia y los vecinos verán que sus campañas serán como la de los ricos' que tienen mucho dinero para propaganda de carteles, cuñas publicitarias, 'mailing' de sobres, etcétera, pero vacía de propuestas de mejora para Adra», sentencia la cabeza de lista de la formación independiente.

Esther Gómez presenta hoy en el Centro Cultural la lista electoral de Plataforma por Adra. Será a las nueve de la noche.