El Grupo Popular defiende que la igualdad entre ciudadanos, con independencia de su lugar de residencia. IDEAL

Estiman que Adra perdería 3,7 millones de euros anuales con el modelo que plantea el PSOE

«Esa cantidad supone menos inversiones y menos servicios para los vecinos», subraya el portavoz del PP

J. Cortés

Adra

Domingo, 1 de marzo 2026, 02:42

Comenta

El portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Adra, José Crespo, Advirtió de que el nuevo modelo de financiación autonómica que ... plantea el PSOE podría suponer para Adra una pérdida de 3,7 millones de euros anuales en comparación con municipios de otras comunidades autónomas que resultarían mejor financiadas.

