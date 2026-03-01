Estiman que Adra perdería 3,7 millones de euros anuales con el modelo que plantea el PSOE

El portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Adra, José Crespo, Advirtió de que el nuevo modelo de financiación autonómica que ... plantea el PSOE podría suponer para Adra una pérdida de 3,7 millones de euros anuales en comparación con municipios de otras comunidades autónomas que resultarían mejor financiadas.

En el último pleno de la Corporación Municipal, el portavoz señaló que, según las estimaciones realizadas, el modelo de reforma del sistema de financiación propuesto por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, «perpetúa la desigualdad y es un agravio para nuestra tierra», ya que cada abderitano y abderitana «recibiría anualmente 143 euros menos que la media nacional y casi 400 euros menos que Cataluña».

«Adra no puede permitirse perder 3,7 millones de euros al año. Esa cantidad supone menos inversiones, menos servicios y menos oportunidades para nuestros vecinos», subrayó insistiendo en la necesidad de un modelo que «garantice el equilibrio territorial y respete la autonomía municipal».

Desde el Grupo Popular se recuerda que los ayuntamientos son la administración más cercana al ciudadano y que en los últimos años asumieron un volumen creciente de competencias, muchas de ellas impropias, sin una financiación suficiente, estable y previsible. Es por ello, que reclamó que la reforma de la financiación autonómica incorpore simultáneamente una reforma del sistema de financiación local que garantice la suficiencia financiera de los ayuntamientos.

Igualdad entre ciudadanos

Finalmente, el Grupo Popular defiende que la igualdad entre ciudadanos, con independencia de su lugar de residencia, debe ser el eje fundamental del sistema de financiación pública, asegurando que los servicios municipales cuenten con recursos suficientes, estables y basados en criterios objetivos y transparentes, en lugar de centrarse en «utilizar el modelo para contentar a los socios de Gobierno de Sánchez».

Por otro lado, el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Adra subrayó que el Partido Popular únicamente respaldará la aplicación del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur si se garantiza una protección real, automática y eficaz para los agricultores y ganaderos.

Así lo trasladó en el último pleno de la Corporación Municipal a través de una iniciativa que destaca que el acuerdo «debe estar supeditado a condiciones de reciprocidad normativa, controles estrictos y cláusulas de salvaguardia plenamente operativas que impidan situaciones de competencia desleal».

El portavoz del grupo popular, José Crespo, destacó que entre las peticiones del PP para el acuerdo UE - Mercosur se encuentra la introducción de mecanismos automáticos de control ante caídas de precios o ante incrementos anómalos de importaciones o caídas de precios superiores al 5%.

Estas cláusulas permitirán adoptar medidas correctoras en un plazo máximo de 21 días, evitando que el daño al mercado se consolide y garantizando una reacción rápida ante cualquier perjuicio para los productores europeos.

Mecanismo

«Este mecanismo es imprescindible para proteger cultivos estratégicos para la economía local, como las frutas y hortalizas, que constituyen uno de los pilares económicos y sociales del municipio y de toda la provincia de Almería».

En esta línea, el PP reclama la no aplicación provisional del acuerdo hasta que las cláusulas de salvaguardia estén ratificadas y en vigor; el refuerzo inmediato de los controles en los Puntos de Inspección Fronteriza y la creación de un mecanismo europeo de supervisión de importaciones agroalimentarias, equiparable a un «Frontex Agroalimentario», que garantice la trazabilidad, el cumplimiento normativo y la lucha contra el fraude y la elusión de contingentes.