La Feria de Adra 2025 encara el fin de fiestas con emoción, tradición y multitudinaria participación

Marcos Tárraga Adra Martes, 9 de septiembre 2025, 18:23 Comenta Compartir

Adra vive estos días sus jornadas grandes. La Feria y Fiestas 2025, que se celebra todos los años del 6 al 10 de septiembre, ha llenado de ambiente festivo calles y plazas, con un programa que ha combinado tradición, deporte, música y devoción.

Tras el pregón, proclamado este año por Javier Aureliano García, presidente del PP y de la Diputación de Almería, el sábado 6 de septiembre la ciudad se vistió de gala para una de las jornadas más esperadas. La Plaza Puerta del Mar volvió a vibrar con la música de la charanga antes del acto central: la coronación de Triana del Carmen Romero y Francisco Fernández como Reina y Rey de las Fiestas 2025. El alcalde, Manuel Cortés, dio la bienvenida oficial acompañado por la eurodiputada Carmen Crespo, la senadora Carmen Belén López y representantes de la Corporación Municipal. Tras la proclamación, el desfile de carrozas, gigantes y cabezudos y la Banda de Cornetas y Tambores 'Sagrado Corazón de Adra' llenaron de color y tradición el centro de la ciudad. La primera gran noche se cerró en la Caseta Municipal, con miles de personas bailando al ritmo de las orquestas 'Cristal' y 'Pasarela'.

El domingo 7 fue un día marcado por la diversidad de propuestas. El Parque del Puerto acogió el VII Torneo Petanca Ciudad de Adra, mientras que la Playa de San Nicolás reunió a familias en el Concurso de Castillos de Arena, la Concentración Motera y la Fiesta de la Espuma. Las exhibiciones de enganches de caballos y mulos despertaron gran expectación, igual que el V Memorial Paco 'El Fino'. La Plaza de Toros se convirtió en escenario de un vistoso espectáculo ecuestre, y junto a ella, los motores rugieron con la exhibición de motocross. En paralelo, el reverendo Manuel Herrerías Martínez ofició una misa muy participativa, acompañada por los cantos de 'La Guardia de Dios', en la que los abderitanos ofrecieron nardos a sus patronos. Los más pequeños disfrutaron en el Polideportivo San Fernando del espectáculo infantil Divertilandia, que llenó de risas la tarde.

El lunes 8, día grande en honor a la Virgen del Mar, se vivió con la intensidad de siempre. Más de 300 personas participaron en el Día de la Bicicleta, acompañado por un concurso de pesca y juegos familiares. Por la tarde, el Parque Infantil se estrenó como novedad de esta edición. Pero el momento más emotivo llegó con la solemne misa y la posterior procesión de la patrona, acompañada por la Banda de Música Ortiz de Villajos. A su llegada al puerto, la Virgen recibió una multitudinaria ofrenda floral, antes de que el cielo se iluminara con fuegos artificiales que pusieron el broche a la jornada.

La Feria de Adra encara ahora su recta final, que se cerrará el miércoles 10 de septiembre, tras demostrar una vez más que tradición, devoción y diversión se dan la mano en una celebración que reúne a miles de vecinos y visitantes.