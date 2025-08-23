Las Fiestas de Nuestra de las Angustias llega a la Alquería de Adra El día grande será el domingo 24 de agosto con la procesión de la patrona al río y los Moros y Cristianos

J. C. Adra Sábado, 23 de agosto 2025, 01:14 Comenta Compartir

La barriada abderitana de La Alquería honra a Nuestra Señora de Las Angustias del 22 al 24 de agosto, con sus fiestas patronales. Las actividades arrancaron este viernes día 22, a las 22:00 horas, con el saludo de bienvenida a cargo de María Jiménez López y Sonia Sánchez Moreno.

A continuación, se llevó a cabo el pregón a cargo de Juan Tomás Castilla y la coronación de Reina, Rey y Damas. Estas fiestas concluirán en la madrugada del domingo con la traca de fin de fiestas, tras la gran velada musical amenizada por el grupo 'Fábula show'.

Como cada año, cientos de personas disfrutarán de estas fiestas con actividades emblemáticas como la recreación de Moros y Cristianos o una Jura de Bandera. Las actividades organizadas por la comisión de fiestas tendrán comienzo el viernes con el III Triduo en honor a Nuestra Señora de las Angustias, seguido de la ofrenda floral a la patrona de esta barriada, previo al pregón.

Una vez acabada la coronación, los asistentes disfrutarán del monólogo de Mary Rose y la representación de la obra de teatro '¿Quién es el asesino?', a cargo del Grupo de Teatro Alquería Viva, dirigido por Isabel Rodríguez, además de la actuación del DJ Adri Muñoz.

El sábado 23 arrancará a las 10:00 horas con la fiesta del agua con tobogán gigante y la fiesta de la espuma, antes de la inauguración de la feria de mediodía. A las 20:00 horas será el gran desfile de carrozas y a las 22:00 horas la actuación del grupo de baile 'Kalesi', en la caseta, seguido de la gran velada musical con 'Fábula Show' y el espectáculo 'Báilalo' By Santi Show DJ, y DJ J. Correa cerrará la jornada a partir de las 04:00 horas.

El domingo 24 dará comienzo a las 08:00 horas con el toque de diana. Le seguirá una Jura de Bandera, en la explanada de la fuente 'La Parrona' y la misa cantada por el coro infantil 'Pedro Mena'. El traslado de la patrona en procesión al río y la recreación de Moros y Cristianos protagonizarán la jornada.