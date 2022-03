La flota de Adra decide salir faenar a pesar del precio del combustible

La lonja de Adra seguirá trabajando a pleno rendimiento. La flota abderitana ha optado por seguir faenando «de momento», a pesar del encarecimiento del combustible. Así lo ha consensuado con el sector pesquero de Motril en una reunión mantenida en la localidad granadina.

La decisión se tomó «por unanimidad» de los armadores que acudieron a la reunión, según informó a este periódico José Nadal, jefe de la lonja de la Organización de Productores Pesqueros de Adra (OPPA). Los barcos saldrán a faenar hasta nueva orden y lo harán «por necesidad». «Nuestra flota es de aguas interiores principalmente, de arte menor y arrastre, en embarcaciones de poca potencia y con travesías más cortas. El gasto sobreañadido por el aumento del combustible es menor, pero también nos afecta», argumentaron desde la OPPA.

La no paralización de la actividad pesquera, sin embargo, no resta gravedad a la situación por la que atraviesa actualmente la pesca artesanal. Los elevados precios del gasoil suponen un peso importante en los gastos del sector y lastran de forman considerable los ingresos de las familias. «El problema es que ha subido todo: el gasoil, las cajas, las redes, el hielo...todo. Y sin embargo, el precio de las capturas se mantiene y, en ocasiones, es a la baja», lamentó Nadal, que considera urgente que la administración competente reduzca los impuestos que asfixian a los armadores, en general, y del gasoil en particular. «Un ejemplo: ayer un barco ganó 900 euros por la venta del pescado, que es lo que necesita cada semana para salir a faenar. El gasoil ha subido y los precios no acompañan, la subasta es a la baja», añadió el jefe de lonja a IDEAL.

«De momento», insistieron, se seguirá trabajando a pleno rendimiento, pero no se descarta paralizar la actividad pesquera para protestar y pedir ayuda. Hay mucho en juego. En Adra, sale a faenar alrededor de una veintena de embarcaciones y se generan más de un centenar de empleos directos. A diario llegan al puerto de Adra sardinas, boquerones, jureles, gamba blanca, pulpos, jibias y salmonetes. El salmonete de roca, especialmente llamativo por su color rojo intenso, es una de las capturas mejor cotizadas, y el pulpo también.

Unanimidad plenaria

Adra pide al Gobierno de España que ponga en marcha un paquete de medidas extraordinarias que ayuden a aliviar la subida del precio del combustible. En concreto, el Ayuntamiento aprobó en el última pleno que rebaje los «impuestos gravados a los hidrocarburos». La petición se presentó en forma de moción y con carácter de urgencia de la mano de PP y Cs y, aunque con debate y matices previos, recibió el respaldo del resto de la corporación municipal.

Según justificó el concejal de Presidencia, José Crespo, los datos del Geoportal del Ministerio de Transición Ecológica indican que el precio del diesel se ha incrementado en 50 céntimos de euro por litro en solo un año, al igual que la gasolina, que alcanza e1,90 euros el litro. Entre los principales sectores económicos afectados, el transporte y el sector agrícola o pesquero. «Esta subida se traslada del precio del coste de producción al precio final, por lo que nos repercute a todos los ciudadanos como consumidores», denunció. Con todo, se piden medidas urgentes, «tal y como están haciendo otros países de la UE».