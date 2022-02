«Si no fuera por la formación y ayuda de Cruz Roja, no estaría trabajando» La asamblea local forma a 23 jóvenes de Adra y consigue que comiencen a trabajar en un restaurante de comida rápida de la localidad

Borja tiene 22 años y es vecino de Adra. Este joven llevaba cinco meses en las listas del paro cuando llegó a sus oídos que abrirían un restaurante de comida rápida en su localidad y que Cruz Roja formaría a los posibles candidatos. Contactó con la asamblea local, se formó y hoy es uno de los 23 abderitanos que ha conseguido formalizar un contrato de trabajo con esta empresa.

«Estoy muy contento. Buscaba trabajo en Adra porque no quería desplazarme de mi pueblo y lo he conseguido», afirma con satisfacción. Borja se acogió al programa de «formación a la carta» que Cruz Roja mantiene vigente con determinadas empresas. Durante varios meses, adquirió la formación teórica necesaria para este tipo de puesto y la completó con prácticas formativas no laborales. «Hasta la fecha, yo no conocía que la labor que hace Cruz Roja en este sentido. Te tratan y te aconsejan muy bien. Si no fuera por ellos, yo no estaría aquí. Sin duda, lo recomiendo», comenta sobre la experiencia.

Borja finalizó el proceso formativo el pasado viernes y, apenas tres días después, comenzó a trabajar. En principio, a media jornada. «Tengo expectativas de crecer en esta empresa. Empezaré como empleado, pero motiva mucho saber que puedes ascender a encargado o a gerente. Yo lo intentaré», asegura con las ilusión y las ganas de un joven de su edad.

El personal contratado por la cadena procede, casi en su totalidad, del Plan de Empleo gestionado por Cruz Roja en Adra. Los empleados se han formado través del curso 'Operaciones Básicas de Comida Rápida'. Todos son menores de 30 años y carecían de trabajo. Trabajarán, por turnos, en el nuevo restaurante Burguer King que acaba de abrir sus puertas en Adra, franquiciado por Negocios de Restauración del Sur, la empresa que colabora «de forma permanente» con la oenegé. «Estamos muy satisfechos con el proceso. Hemos concedido prioridad a personas vulnerables de la localidad. Para la mayoría, esta oportunidad es su primera experiencia en el mercado laboral», anotó Vanesa Olivencia, responsable de Formación y Empleo en Adra.

Próximos cursos

Facilitar la incorporación al mercado de trabajo de quienes llaman a su puerta es el objetivo que persigue Cruz Roja con cada curso formativo que oferta. En las próximas semanas, se iniciará un curso sobre higiene y atención sanitaria domiciliaria. Será semipresencial y se ofertarán 15 plazas. Debido a la alta demanda de profesionales de este perfil, presume de una inserción laboral de casi el cien por cien.

Además, siguiendo las necesidades que marca el propio mercado de trabajo, se ofertará un curso sobre limpieza hospitalaria, instalaciones y alojamientos. Se ofertarán también 15 plazas y prevé impartirse en el mes de abril. «El plan de empleo que programa Cruz Roja está abierto a todas las personas que estén interesadas, aunque está dirigido especialmente a colectivos vulnerables. En este perfil caben personas desempleadas, desempleados de larga duración, inmigrantes, jóvenes sin experiencia, víctimas de violencia de género, personas que cobran el Ingreso Mínimo Vital, etcétera. El porcentaje de inserción laboral en cada uno de nuestros cursos supera el 80 por ciento», matiza Olivencia. El plazo de inscripción para los cursos mencionados finaliza el 8 de marzo.

Las empresas, fundamentales

Aunque para muchos es un gran desconocido, el Plan de Empleo que abandera Cruz Roja acaba de cumplir dos décadas. Se trata de una iniciativa más concebida para «cambiar vidas» a través de oportunidades laborales. Para muchos, suponen el punto de partida de una nueva etapa.

Actualmente, según datos facilitados por Cruz Roja, el Plan de Empleo está presente en 537 asambleas y la de Adra es una de ellas. Alrededor de 100.000 personas participan al año en alguna acción formativa. A pesar de las dificultades del propio mercado de trabajo, son más de 10.000 las empresas que colaboran con este plan, concebido para facilitar la inserción laboral de las personas en dificultad social. En la provincia de Almería, son más de 350 empresas las que acuden a Cruz Roja para demandar formación a la carta o profesionales de un determinado perfil.

En Cruz Roja orientan, forman y acompañan a las personas que más dificultades presentan para encontrar un puesto de trabajo. Algunos usuarios se inician en nuevos ámbitos mientras que otros mejoran su cualificación. En toda España, el Plan de Empleo de Cruz Roja ha apoyado a más de 780.000 personas en estas dos décadas. Más del 50 por ciento eran mujeres y un cuatro por ciento, víctima de violencia de género. «Ya hace 20 años entendimos que era necesario un mercado laboral inclusivo, que no se podía dejar a nadie atrás, y que tenía que haber mecanismos que compensaran las desigualdades y facilitaran oportunidades», justifica Antonio Alastrué, presidente provincial de Cruz Roja en Almería.