El IES Gaviota, anfitrión en un proyecto europeo sobre medio ambiente

El instituto Gaviota de Adra ejerce de anfitrión del proyecto europeo 'Greener together, greener for our planet'. A partir del lunes, un grupo de estudiantes bilingües de Italia, Bulgaria, Turquía y Rumanía llegarán a la localidad para seguir profundizando en la conservación del medio ambiente en general y en la contaminación del aire en particular. Durante la semana, tendrán tiempo de conocer el patrimonio histórico, cultural y natural de la ciudad milenaria. También está previsto visitar algunos pueblos de la Alpujarra de Granada y la ciudad de la Alhambra.

El grupo está compuesto por 18 alumnos y 10 profesores y, durante su estancia en Adra, se hospedarán en el hotel Victoria de El Ejido. La programación diseñada por el instituto abderitano arranca el lunes con un acto de bienvenida. Estará presidido por el alcalde, Manuel Cortés. Para la ocasión, actuará el coro infantil Pedro de Mena de Adra y la escuela municipal de danza Zambra. Por la tarde, se llevará a cabo una visita guiada por la localidad. La jornada del martes comenzará con una clase de Biología sobre la contaminación del aire. En esta ocasión, se visitará el Museo de Adra y la reserva natural de las Albuferas y el invernadero Clisol Agro. El miércoles, el alumnado deberá exponer los trabajos realizados sobre la contaminación del aire y está previsto conocer los municipios de Capileira, Pampaneira, Bubión y Soportújar. Un día después, el grupo podrá adentrarse en el Parque de las Ciencias de Granada y visitar la Alhambra.

Por último, el viernes se impartirá una clase de valores éticos con la proyección de varios trabajos audiovisuales relacionados con el medio ambiente. A continuación, se entregarán las correspondientes acreditaciones de la formación recibida y, si la situación sanitaria lo permite, se despedirá al grupo en una cena de clausura.

Formación acreditada

Toda la formación gira alrededor de la conservación del medio ambiente y se imparte en inglés. El instituto Gaviota es el centro coordinador de una iniciativa que sirve para compartir actividades y conocimientos entre los estudiantes a través de visitas a los países que participan. 'Greener Together, Greener for Our Planet' es el nombre de este proyecto Eramus+KA229.

La primera «movilidad» por parte del alumnado del IES Gaviota tuvo lugar en noviembre de 2019 en la ciudad rumana de Blaj con asistencia de alumnado abderitano. La segunda, en Bulgaria, donde se profundizó en la recogida selectiva de residuos. «Es un proceso de formación acreditado, con actividades relacionadas con el medio ambiente y la sostenibilidad», explica Ismael García, coordinador del proyecto. El proyecto Erasmus+KA229 cuenta con financiación de la Unión Europea y del SEPIE (Servicio Español para la Internacionalización de la Educación).