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El Gobierno central cierra 15 millones de inversión en Adra para transformar la ciudad y protegerla de riadas

El delegado Pedro Fernández visita la remodelada travesía de la N-340 a su paso por la barriada de La Curva, cuyas obras concluirán definitivamente en julio tras una inversión de casi cuatro millones de euros

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Visita al bulevar de La Curva, en Adra.
Visita al bulevar de La Curva, en Adra. (R. I.)

Marcos Tárraga

Adra

El Poniente almeriense consolida su proceso de modernización gracias a un fuerte impulso inversor por parte del Estado. El Gobierno de España ha destinado un ... montante global que supera los 15 millones de euros en el municipio de Adra, articulando una serie de intervenciones estratégicas orientadas a transformar de manera integral la infraestructura urbana, optimizar la movilidad y reforzar la seguridad de los ciudadanos frente a las inclemencias climáticas. El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha supervisado en primera persona los resultados de este despliegue institucional, destacando el impacto de unas actuaciones diseñadas para devolver el protagonismo al peatón y crear espacios de convivencia mucho más amables y sostenibles.

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El Gobierno central cierra 15 millones de inversión en Adra para transformar la ciudad y protegerla de riadas

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