El Gobierno central cierra 15 millones de inversión en Adra para transformar la ciudad y protegerla de riadas

El Poniente almeriense consolida su proceso de modernización gracias a un fuerte impulso inversor por parte del Estado. El Gobierno de España ha destinado un ... montante global que supera los 15 millones de euros en el municipio de Adra, articulando una serie de intervenciones estratégicas orientadas a transformar de manera integral la infraestructura urbana, optimizar la movilidad y reforzar la seguridad de los ciudadanos frente a las inclemencias climáticas. El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha supervisado en primera persona los resultados de este despliegue institucional, destacando el impacto de unas actuaciones diseñadas para devolver el protagonismo al peatón y crear espacios de convivencia mucho más amables y sostenibles.

La punta de lanza de este paquete de inversiones se localiza en la barriada abderitana de La Curva, donde el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha ejecutado una profunda reforma en la travesía de la antigua carretera nacional N-340. Este proyecto básico ha supuesto una inyección económica exacta de 3,9 millones de euros y se encuentra ya en su fase de remate. Acompañado por el subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, y el alcalde de la localidad, Manuel Cortés, Pedro Fernández ha avanzado que la entrega oficial de la obra al Ayuntamiento se materializará durante los primeros días del próximo mes de julio, culminando así un año y medio de complejos trabajos sobre el terreno.

La ambiciosa intervención ha logrado reconvertir un tramo de 800 metros lineales de la vieja infraestructura de carretera en un entorno plenamente integrado en la trama urbana de La Curva. La remodelación técnica ha consistido en la reorganización integral de las calzadas, disponiendo dos carriles de circulación a ambos lados de un gran bulevar central que vertebra el barrio. La zona se ha enriquecido con la implantación de más de 5,000 metros cuadrados de áreas verdes y la creación de casi 2,000 metros cuadrados de carril bici segregado para fomentar la movilidad activa. Asimismo, los ingenieros han diseñado una nueva glorieta para ordenar los accesos vecinales y calmar el tráfico rodado con total seguridad.

El proyecto de reurbanización no se ha limitado a la superficie, sino que ha conllevado la renovación completa de los firmes, las pavimentaciones de las aceras y los servicios urbanos subterráneos, destacando una nueva red colectora para la evacuación eficaz de las aguas pluviales. Para garantizar el confort de los residentes, el nuevo espacio público se ha dotado de un moderno mobiliario urbano y un potente sistema de iluminación sostenible compuesto por 197 nuevos puntos de luz. Los responsables públicos han coincidido en señalar que esta sintonía técnica e institucional ha permitido que la obra responda con absoluta funcionalidad a las necesidades cotidianas de conductores y peatones.

Más allá del cambio estético y vial en La Curva, la estrategia estatal en el municipio abderitano guarda una estrecha relación con el medio ambiente y el blindaje del sector productivo frente a los temporales. El delegado del Gobierno ha puesto en valor la dotación de 3,5 millones de euros dirigida de forma específica a las obras de prevención de inundaciones en el cauce del río Adra, una demanda histórica para la seguridad de la población. A este montante se suman otros 6,4 millones de euros destinados a la recuperación del término municipal tras el azote de las últimas borrascas, de los cuales 4,7 millones han sido gestionados por el consistorio para reparar dependencias y viales, mientras que 1,7 millones se han distribuido directamente entre 76 propietarios de explotaciones agrícolas damnificados por el gran temporal.

Este esfuerzo inversor en las travesías de la N-340 se extiende de forma paralela por el litoral de la comarca, evidenciando una planificación coordinada en las carreteras del Poniente. Fernández ha recordado que el mes pasado finalizaron con éxito los trabajos de mejora de la travesía de Balanegra, situada a escasos kilómetros de Adra, donde el Estado aportó otros 5,3 millones de euros. De este modo, la suma de ambas intervenciones viales supera los 10 millones de euros en la comarca costera, consolidando una red de carreteras nacionales reconvertidas en calles seguras, funcionales y adaptadas al tránsito de las familias y el comercio local.

Para los representantes gubernamentales, estas intervenciones puntuales en el tejido municipal abderitano reflejan el compromiso general con el desarrollo socioeconómico de la provincia de Almería, a la que consideran una de las grandes beneficiadas por la reactivación de los Presupuestos Generales del Estado. En este sentido, el delegado ha evocado la recuperación desde el año 2018 de proyectos de gran envergadura que permanecían olvidados en los cajones de la administración, haciendo una alusión directa a las obras de la Línea de Alta Velocidad Almería-Murcia, una infraestructura ferroviaria que acumula una inversión de 3.600 millones de euros y en la que se han reabierto túneles esenciales que previamente habían sido descartados.

A modo de cierre y con una perspectiva macroeconómica, el encuentro en Adra ha servido para balancear la actividad constructiva e inversora del Estado en la comunidad autónoma durante el pasado año 2025, un período en el que el Gobierno de España llegó a licitar obras públicas e infraestructuras por un valor superior a los 3.500 millones de euros en territorio andaluz. Desde la delegación gubernamental se insiste en que estas cifras récord no solo buscan la mera mejora del cemento y el asfalto, sino que persiguen un fin mucho más trascendental como es garantizar la cohesión social de los territorios, corregir los desequilibrios históricos entre regiones y elevar de forma directa la calidad de vida de todos los ciudadanos.